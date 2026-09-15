El dólar MEP, el dólar CCL y el dólar mayorista experimentaron nuevos ajustes. El dólar tarjeta, por su parte, concluyó la jornada sin cambios

Especialistas destacan la falta de presión cambiaria y una brecha acotada, aunque advierten sobre la sostenibilidad ante el enfriamiento económico.

El dólar oficial minorista cerró a $1.532,20 tras ceder $1,11, mientras que el contado con liquidación descendió a $1.594,41 y el MEP a $1.530,88.

El dólar blue sube $5 y cotiza a $1.560 en el microcentro porteño, en una jornada donde las variantes financieras mantienen una tendencia estable.

El dólar blue (o informal) sube $5 y se consigue a $1.560,00 en el microcentro porteño.

El dólar oficial (o minorista) cedió $1,11 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda bursátil cotizado a $1.532,20.

Por otro lado, el dólar cripto asciende 0,09% y se ofrece a $1.592,85.

"Hoy tuvimos un dólar sin reacción y brecha contenida", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.

Y agrega: "El mercado cambiario arranca la jornada prácticamente inmóvil. La brecha continúa acotada y, por ahora, no aparecen señales de presión cambiaria".

"La atención sigue puesta en cuánto tiempo puede sostenerse esta estabilidad con una economía que comienza a mostrar signos de enfriamiento", remarca.