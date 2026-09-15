El dólar MEP, el dólar CCL y el dólar mayorista experimentaron nuevos ajustes. El dólar tarjeta, por su parte, concluyó la jornada sin cambios
15.09.2026 • 15:15hs • Economía
Economía
El dólar blue sube a $1.560 este martes 15 de septiembre y los financieros bajaron
El dólar blue (o informal) sube $5 y se consigue a $1.560,00 en el microcentro porteño.
El dólar oficial (o minorista) cedió $1,11 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda bursátil cotizado a $1.532,20.
Por otro lado, el dólar cripto asciende 0,09% y se ofrece a $1.592,85.
"Hoy tuvimos un dólar sin reacción y brecha contenida", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.
Y agrega: "El mercado cambiario arranca la jornada prácticamente inmóvil. La brecha continúa acotada y, por ahora, no aparecen señales de presión cambiaria".
"La atención sigue puesta en cuánto tiempo puede sostenerse esta estabilidad con una economía que comienza a mostrar signos de enfriamiento", remarca.
El dólar blue se consigue hoy a $1.560 en el microcentro porteño
El dólar blue sube $5 sin cambios: qué pasó con los "otros" dólares
El dólar MEP bajó $1,90, a $1.530,88.
El dólar contado con liquidación (CCL) descendió $1,04, a $1.594,41.
El denominado dólar tarjeta -para compras en el exterior-, concluyó sin cambios, a $1.989,00.
En tanto, el dólar mayorista bajó $3, a $1.507.