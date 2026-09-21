Lo sufrió una comerciante de Paraná. Estafadores envían una factura con un monto inflado y exigen devolver un dinero que la víctima nunca recibió

La única defensa efectiva contra este fraude es verificar el saldo directamente en la aplicación bancaria, ignorando cualquier captura de pantalla.

La modalidad utiliza ingeniería social y documentos apócrifos de bancos para presionar a las víctimas y que reintegren dinero nunca acreditado.

Una comerciante de Paraná evitó una estafa con comprobantes falsos donde le exigían devolver $3,6 millones por un supuesto error en una transferencia.

Una comerciante de Paraná estuvo a punto de ser víctima de una estafa sofisticada que combina documentos bancarios falsos, ingeniería social y urgencia artificial.

Ocurrió el jueves 11 de septiembre. La mujer recibió un comprobante de transferencia por $4 millones cuando esperaba una seña de $400.000 por el alquiler de su salón de eventos.

Los estafadores le exigieron entonces devolver la diferencia, $3,6 millones de un dinero que nunca ingresó a su cuenta, detalló el medio local El Once.

La modalidad crece en Argentina aprovechando la alta adopción de billeteras virtuales y la costumbre de aceptar capturas de pantalla como prueba de pago.

La víctima detectó el engaño a tiempo porque verificó directamente en su aplicación bancaria. Pero la maniobra evidencia un esquema que explota la confianza en los medios de pago digitales y la presión por resolver operaciones rápidamente.

Cómo funciona la estafa del comprobante falso en 4 pasos

En cuatro pasos diseñados para generar urgencia y confianza al mismo tiempo, los estafadores construyen una operación comercial aparentemente legítima que termina exigiendo la devolución de dinero que la víctima nunca recibió.

Paso 1: el contacto legítimo. El estafador se presenta como cliente interesado en un servicio o producto y acuerda una seña. En el caso denunciado en Paraná, una persona consultó por el alquiler de un salón de eventos y acordó una seña de $400.000

El estafador se presenta como cliente interesado en un servicio o producto y acuerda una seña. En el caso denunciado en Paraná, una persona consultó por el alquiler de un salón de eventos y acordó una seña de Paso 2: el comprobante falso. En lugar del monto acordado, envía un comprobante por una cifra mucho mayor. En este caso, un documento del Banco Hipotecario por $4 millones , que incluía los datos personales reales de la comerciante y los de quien supuestamente había hecho la operación

En lugar del monto acordado, envía un comprobante por una cifra mucho mayor. En este caso, un documento del , que incluía los datos personales reales de la comerciante y los de quien supuestamente había hecho la operación Paso 3: el error inventado. Comienzan las llamadas insistentes. Le aseguran que se equivocaron y transfirieron $4 millones en lugar de $400.000. Agregan que no están acostumbrados a hacer transferencias y que van a comunicarse con el banco para bloquear la operación

Comienzan las llamadas insistentes. Le aseguran que se equivocaron y transfirieron $4 millones en lugar de $400.000. Agregan que no están acostumbrados a hacer transferencias y que van a comunicarse con el banco para Paso 4: el pedido de devolución. El objetivo final es que la víctima devuelva la diferencia (en este caso, $3,6 millones) de un dinero que nunca recibió

Señales de alerta para detectar un comprobante de transferencia falso

Tres, y la comerciante las identificó a tiempo.

La primera fue instintiva. El comprobante le generó desconfianza apenas lo vio. "Cuando lo vi me pareció raro, algo sospechaba", relató la propietaria de Tes Eventos , ubicado en la zona céntrica de Paraná

El comprobante le generó desconfianza apenas lo vio. "Cuando lo vi me pareció raro, algo sospechaba", relató la propietaria de , ubicado en la zona céntrica de Paraná La segunda fue la verificación directa. Y es la que definió todo. "Justo estaba mirando mi cuenta de Mercado Pago ", contó. En el registro de movimientos no aparecía acreditado el dinero indicado en el comprobante

Y es la que definió todo. "Justo estaba mirando mi cuenta de ", contó. En el registro de movimientos no aparecía acreditado el dinero indicado en el comprobante La tercera fue el perfil del contacto. Las llamadas llegaron desde un número con característica de Buenos Aires. Cuando buscó ese contacto en WhatsApp, observó que el perfil tenía el logotipo de Mercado Pago, otro indicio que aumentó sus sospechas

A eso se suma un elemento de ingeniería social. Quien solicitó la reserva se presentaba como una mujer amable y usaba en WhatsApp una foto de perfil con una señora sonriente, imagen destinada a generar confianza en el contacto inicial.

Los mensajes fueron eliminados después por quien inició la conversación. Pero la comerciante había hecho capturas de pantalla y conservó copia del documento falso como prueba.

Por qué la estafa con transferencias falsas crece en Argentina

Porque encuentra las condiciones ideales en un ecosistema de pagos altamente digitalizado.

Argentina tiene una de las tasas de adopción de billeteras virtuales más altas del mundo. Más del 80% de la población las usa. Las transferencias inmediatas se volvieron el medio de pago habitual para operaciones comerciales de cualquier monto.

Ese contexto genera un hábito riesgoso: aceptar una captura de pantalla como prueba de pago. Cuando el vendedor está atendiendo, con un cliente esperando y el teléfono en la mano, verificar en la app propia parece un paso prescindible.

Los estafadores explotan exactamente esa fricción. Y agregan urgencia para reducir aún más el tiempo de verificación.

Los comprobantes falsos de transferencia, además, son cada vez más difíciles de detectar visualmente. Los generadores replican tipografías, logos, formatos de número de operación y CBU. En este caso incluían los datos personales reales de la víctima, lo que sugiere que los estafadores accedieron a información previa sobre el comercio.

Nicolás Ferreyra, especialista en fraude en medios de pago digitales, explica por qué la verificación en la app propia es la única defensa efectiva: "Ningún elemento visual del comprobante sirve como prueba. Podés mirar el número de operación, el logo, la tipografía, el CBU, y todo puede estar perfectamente replicado. La única confirmación válida es el saldo en tu propia cuenta. Si no está acreditado ahí, no existe, sin importar lo que muestre la imagen."

Cómo evitar la estafa del comprobante falso y qué hacer si ya ocurrió

Para prevenir, cuatro reglas que no admiten excepción.

Verificá siempre en la app o el sitio oficial de tu entidad. Una captura enviada por WhatsApp no confirma que la transferencia se haya concretado. Abrí tu cuenta y confirmá el saldo

Una captura enviada por WhatsApp no confirma que la transferencia se haya concretado. Abrí tu cuenta y confirmá el saldo Nunca devuelvas dinero que no aparece acreditado. Si el monto reclamado no está en tu cuenta, no hay nada que devolver. La urgencia del reclamo es parte de la maniobra

Si el monto reclamado no está en tu cuenta, no hay nada que devolver. La urgencia del reclamo es parte de la maniobra No compartas claves, códigos de seguridad, contraseñas ni datos bancarios con personas que se contacten por teléfono asegurando representar a un banco o una billetera virtual. Ninguna entidad los solicita por esa vía

con personas que se contacten por teléfono asegurando representar a un banco o una billetera virtual. Ninguna entidad los solicita por esa vía Desconfiá de los perfiles con logos de empresas. Un contacto de WhatsApp con el logo de Mercado Pago no representa a Mercado Pago

Si ya ocurrió, conservá todos los registros disponibles. Números telefónicos, mensajes, comprobantes y capturas de pantalla. Esos elementos se presentan al realizar la denuncia ante Delitos Económicos, una comisaría o la Fiscalía.

En el caso de Paraná, la comerciante difundió el número telefónico utilizado, las capturas de los mensajes y el comprobante recibido. El caso quedó bajo investigación para identificar a quienes establecieron la comunicación y confeccionaron el documento con sus datos.

Su reflexión final resume el riesgo. Pudo evitar el engaño porque estaba atenta y comprobó directamente los movimientos de su cuenta, pero otra persona podría confiar en el documento enviado y devolver dinero que nunca recibió.