El dólar MEP y el dólar CCL experimentaron nuevas subas. El dólar tarjeta y el dólar mayorista, en cambio, propusieron nuevos retrocesos

Expertos como Marcelo Trovato advierten sobre la sostenibilidad de la "calma cambiaria" pese a la baja en dólares futuros.

El dólar oficial cerró en $1.533,88, mientras el dólar MEP subió a $1.535,27 y el CCL alcanzó los $1.597,76.

El dólar blue baja $5 y cotiza a $1.540 en el microcentro porteño, con otros tipos de cambio mostrando movimientos mixtos.

El dólar blue (o informal) baja $5 y se consigue a $1.540,00 en el microcentro porteño.

El dólar oficial (o minorista) cedió $0,07 respecto al cierre de ayer y finalizó la semana bursátil cotizado a $1.533,88. Por otro lado, el dólar cripto asciende 0,02% y se ofrece a $1.592,82.

"El dólar sigue anestesiado, pero el mercado empieza a dejar algunas señales que conviene mirar: los dólares a futuros terminan la rueda en baja: septiembre, a $1.523,50; octubre, a $1.548,50 y diciembre, a $1.605", desliza a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.

Y agrega: "El Gobierno sigue consiguiendo su objetivo de corto plazo: tipo de cambio contenido y expectativas de devaluación comprimidas; pero el interrogante para las próximas semanas no pasa solamente por cuánto vale hoy el dólar, sino por cuánto cuesta mantenerlo en estos niveles, qué ocurre con las tasas, las reservas y la actividad".

El experto resalta que su "lectura sigue siendo la misma: calma cambiaria no necesariamente significa equilibrio cambiario; cuanto más tiempo se utilice la tasa y la intervención para sostener esa calma, más importante será observar cómo termina saliendo el mercado de este esquema".

"La pregunta es cuánto tiempo puede sostenerse este equilibrio con un tipo de cambio que sigue apreciándose en términos reales", completa.