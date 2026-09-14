Con una demanda que duplicó la oferta, los inversores volcaron su liquidez a letras cortas. Las claves de Balanz y Wise para lo que viene

El Palacio de Hacienda superó con éxito un nuevo examen financiero en el mercado de capitales local al conseguir una refinanciación total de sus obligaciones inmediatas. En la última licitación de deuda en pesos realizada el viernes, la Secretaría de Finanzas colocó $8,41 billones frente a compromisos que totalizaban $8,13 billones, logrando una tasa de roll-over del 103,46% y obteniendo un financiamiento neto positivo por $281.000 millones.

La convocatoria reflejó un marcado excedente de liquidez en la plaza bursátil. Las posturas totales presentadas por bancos, fondos comunes de inversión y compañías de seguros alcanzaron los $14,17 billones, lo que implicó que la demanda de la City porteña casi duplicó el monto finalmente convalidado por las autoridades.

Con la absorción de ofertas situada en torno al 59% de lo solicitado, el equipo económico priorizó convalidar rendimientos alineados con las cotizaciones del mercado secundario, garantizando la cobertura de los pagos sin necesidad de convalidar primas excesivas en las tasas de interés.

Cómo se distribuyó la adjudicación entre Lecap, TAMAR y CER según Balanz

El informe elaborado por el equipo de Research de Balanz destacó que el 48% del monto global colocado se canalizó hacia las Letras del Tesoro a tasa fija capitalizables (Lecap) con vencimiento en noviembre:

Lecap a noviembre: Concentró $4,07 billones a una Tasa Efectiva Mensual (TEM) del 2,07%, nivel exactamente en línea con el cierre de las operaciones del mercado secundario previo

Títulos a tasa TAMAR: Representaron el 32% del financiamiento total adjudicado, operando también en sintonía con las curvas de referencia

Instrumentos vinculados al dólar (dólar linked): Sumaron el 11% de la colocación a través de cuatro instrumentos donde el Tesoro sí debió convalidar un pequeño premio para captar posturas

Bonos ajustables por inflación (CER): Completaron el 8,2% restante de la canasta adjudicada por la Secretaría de Finanzas

Desde Balanz puntualizaron que este martes se efectivizará la liquidación de las operaciones con una absorción neta de unos $300.000 millones ($0,30 billones), magnitud que no generará presiones sobre las tasas interbancarias a un día gracias a la liquidez administrada y al stock de pesos tomado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Por qué el mercado se inclinó por el corto plazo según Wise Capital

La concentración de las posturas en papeles a pocos meses reflejó una estrategia deliberada de los inversores institucionales por evitar exposiciones a períodos más extensos.

"La mayor parte de la colocación se concentró en letras a tasa fija con vencimiento en noviembre. Estas adjudicaron $4,07 billones a una tasa efectiva mensual del 2,07%. El resto del financiamiento se distribuyó en títulos CER, instrumentos TAMAR y bonos vinculados al dólar oficial", analizó Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.

Para el especialista, el resultado permitió al Ministerio de Economía cerrar la licitación con saldo a favor y despejar los compromisos de corto plazo.

En cuanto a los plazos, la duración promedio ponderada de los instrumentos colocados se ubicó en 130 días, un sendero similar al registrado en las dos licitaciones inmediatas anteriores.

Este comportamiento convalida la decisión del Tesoro de interrumpir la política que venía ejecutando meses atrás, orientada a estirar el perfil de vencimientos de la deuda soberana en moneda local más allá de 2027.

Qué reveló la licitación sobre el estado de la liquidez financiera

El resultado de la operación dejó señales claras sobre el posicionamiento de las tesorerías bancarias y corporativas para las próximas semanas: