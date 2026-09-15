El evento reunirá a referentes del sistema financiero para repasar cómo crecen los préstamos mientras la mora de las familias sigue en niveles altos

Expertos del BCRA, bancos y fintech explorarán el impacto de la IA en la expansión crediticia y las soluciones.

El sector financiero enfrenta un 12,8% de mora en créditos a familias, mientras el volumen de financiamiento privado crece.

Nuevo Dinero 2026 abordará el futuro del crédito en Argentina, reuniendo a bancos, fintech y reguladores el 23 de septiembre.

Nuevo Dinero 2026, el evento que reúne a bancos, fintech, cripto y reguladores, se realizará el miércoles 23 de septiembre en El Cubo Eventos, Vicente López, con 40 speakers confirmados.

Se trata de la 12° edición del encuentro y su panel de cierre estará dedicado al futuro del crédito en Argentina, en medio de la escalada de la mora y de la llegada de nueva tecnología para otorgar financiamiento.

Ese panel pondrá cara a cara a distintos actores del ecosistema financiero, en un momento en que la irregularidad en los créditos a familias se ubicó en 12,8% y el crédito privado no dejó de crecer.

Participarán Juan Curutchet, director del Banco Central, Francisco Gismondi, de la Asociación de Bancos Argentinos, Facundo Vázquez, de la Cámara Argentina Fintech, y Matías Friedberg, de Ixpand Fintech Factory.

Unicornios argentinos y CEOs de bancos entre los oradores

Entre los 40 oradores, Mike Santos, de SoFI Tech Solutions, expondrá sobre el impacto de la inteligencia artificial en el sector financiero; es fundador de uno de los primeros unicornios argentinos.

Juan Parma, CEO de Banco Macro, hablará sobre cómo la tecnología modifica la relación con el cliente y los desafíos para la expansión del crédito, en momentos en que el banco profundiza su estrategia fintech tras la compra del 50% de Personal Pay a Telecom Argentina por u$s75 millones.

Otros nombres confirmados en la agenda:

Juan Pablo Boccardi , de Simetrik, con una mirada regional sobre IA en finanzas

, de Simetrik, con una mirada regional sobre IA en finanzas Ralf Gelmer , de PagBrasil, sobre transferencias internacionales

, de PagBrasil, sobre transferencias internacionales Manuel Beaudroit , de Belo, sobre el negocio cross border

, de Belo, sobre el negocio cross border Atilio Velaz , de Coelsa, sobre pagos e infraestructura financiera

, de Coelsa, sobre pagos e infraestructura financiera Rafael Soto, de MODO, con novedades de la billetera de los bancos

Por qué el crédito domina la agenda del evento

El debate llega en un momento sensible para el sistema financiero argentino. Según el último Informe de Bancos del BCRA, la irregularidad en los créditos a familias se ubicó en 12,8% en junio, con los préstamos personales en 16,3% de mora y las tarjetas en 12,6%. La consultora 1816 había anticipado que ese indicador seguiría en alza durante julio.

Al mismo tiempo, el crédito privado no dejó de crecer: en junio, el saldo real aumentó 3,1% frente a mayo y acumuló una suba interanual del 10,1%, según el propio Central.

Esa combinación de mayor volumen prestado y deterioro en la calidad de la cartera es el nudo que buscará desarmar el panel de cierre de Nuevo Dinero 2026.

A eso se suma un dato de informes recientes del sector: seis de cada diez argentinos usaron crédito en los últimos meses, y más de la mitad de ese financiamiento se destinó a alimentos y gastos corrientes del hogar, no a consumo discrecional.

Además del panel de cierre, la jornada incluirá lanzamientos de productos, espacios de Expo y instancias de networking pensadas para que ejecutivos, proveedores y potenciales clientes se crucen a lo largo del día.

La sede, El Cubo Eventos, en el complejo Al Río de Vicente López, tiene fácil acceso en transporte público y cuenta con cocheras sin cargo, por orden de llegada. Como en ediciones anteriores, la puesta tecnológica del venue será otro de los aspectos distintivos del congreso. Las entradas para Nuevo Dinero 2026 están disponibles en el sitio oficial del evento.