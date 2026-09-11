La petrolera amplía su base de inversores mientras avanza con un plan de proyectos que, junto a sus socios, supera los u$s154.000 millones bajo el RIGI

El CEO Horacio Marín celebró la App YPF con 550.000 acciones compradas, impulsando su inversión en Vaca Muerta y GNL.

La colocación de deuda de YPF superó los u$s2.200 millones en ofertas y avanza con proyectos RIGI por u$s154.000M.

YPF sumó más de 15.000 nuevos inversores en 15 días desde que habilitó la compra de acciones a través de su aplicación, en paralelo con una nueva operación de financiamiento internacional. En total ya se superaron las 60.000 acciones compradas por día.

La petrolera colocó un bono por u$s1.200 millones, recibió órdenes por u$s2.200 millones y avanza con proyectos que, junto a sus socios, podrían movilizar más de u$s154.000 millones bajo el RIGI.

"En los primeros 15 días, ya se compraron 550.000 acciones de nuestra compañía a través de App YPF", indicó el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, destacó el resultado de la iniciativa a través de su cuenta de X.

La iniciativa permite a los usuarios de App YPF acceder a acciones de la compañía directamente desde la aplicación, y amplía así el acceso minorista al mercado de capitales.

De esta manera, pequeños inversores pueden convertirse en accionistas de la petrolera sin necesidad de operar por canales tradicionales, mientras YPF busca acercar su participación accionaria a una base más amplia de inversores.

YPF colocó un bono por u$s1.200 millones

La petrolera también volvió al mercado internacional de deuda con una emisión por u$s1.200 millones a junio de 2035. El bono, a nueve años de plazo, tuvo una tasa nominal de 7,55% y un rendimiento de 7,85%, con un spread de 300 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro de los Estados Unidos.

YPF suma 15.000 nuevos inversores desde su app y coloca un bono por u$s1.200 millones

La operación recibió órdenes por u$s2.200 millones, casi el doble del monto ofrecido, luego de que la compañía mantuviera reuniones con más de 50 inversores en Nueva York. Marín calificó el resultado como un hito para la empresa.

Los fondos serán utilizados para refinanciar pasivos, incluyendo la precancelación de dos Obligaciones Negociables internacionales con vencimientos previstos entre 2027 y 2029, además de financiar inversiones contempladas en el Plan 4x4.

De esta manera, la compañía busca extender el plazo promedio de su deuda y reducir la concentración de vencimientos de los próximos años.

La mejora del perfil financiero también se refleja en su nivel de endeudamiento. La relación entre deuda neta y EBITDA bajó de un máximo de 2,10 veces en el tercer trimestre de 2025 a 1,09 veces en el segundo trimestre de 2026, una reducción cercana al 48%.

YPF apunta a más de u$s154.000 millones en proyectos

En paralelo, la petrolera prepara dos nuevos proyectos para incorporarlos al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Según anticipó Marín, una vez presentadas estas iniciativas, YPF y sus socios acumularían proyectos por unos u$s154.100 millones bajo el régimen.

Entre los principales proyectos aparece Argentina LNG, presentado junto a Eni y XRG por unos u$s51.000 millones.

La iniciativa contempla una capacidad de 12 millones de toneladas anuales de GNL y podría sumar un tercer barco para alcanzar 18 millones de toneladas. También está LLL Oil, un desarrollo en Vaca Muerta estimado en u$s25.000 millones.

El objetivo es avanzar en la expansión de la producción de petróleo y gas y desarrollar infraestructura para exportar esos recursos.

En el caso de Argentina LNG, YPF espera llegar a la decisión final de inversión hacia fin de año, mientras que el proyecto completo requeriría unos u$s29.000 millones de financiamiento bajo un esquema de project finance.

De esta manera, YPF busca combinar una estructura financiera con menor endeudamiento, nuevas fuentes de capital y grandes proyectos de producción y exportación.

La colocación internacional y la incorporación de nuevos inversores forma parte de una estrategia más amplia para financiar el crecimiento de la compañía y aprovechar el potencial de Vaca Muerta y del GNL.