El dólar CCL y el dólar mayorista experimentaron leves bajas. El dólar MEP propuso una suba marginal y el dólar tarjeta concluyó sin cambios

Expertos de Pronóstico Bursátil destacan la desaparición de la brecha cambiaria, sin convalidar devaluación brusca a corto plazo.

El dólar oficial restó $0,55 y cerró a $1.533,95; el MEP se ubicó en $1.532,95 y el cripto a $1.591,69.

El dólar blue subió $10, alcanzando $1.545 en microcentro, mientras otras cotizaciones operaron con leves variaciones.

El dólar blue (o informal) sube $10 y se consigue a $1.545,00 en el microcentro porteño.

El dólar oficial (o minorista) restó $0,55 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda cotizado a $1.533,95.

Por otro lado, el dólar cripto cede 0,16% y se ofrece a $1.590,49.

"El dato más llamativo es que prácticamente desapareció la brecha cambiaria", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.

Y agrega: "Con el oficial en $1.535, el MEP en $1.532 y los futuros sin mostrar grandes tensiones, hoy el mercado no está convalidando una devaluación brusca en el corto plazo".

"La pregunta es cuánto tiempo puede sostenerse este equilibrio con un tipo de cambio que sigue apreciándose en términos reales", remarca.