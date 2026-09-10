El dólar CCL y el dólar mayorista experimentaron leves bajas. El dólar MEP propuso una suba marginal y el dólar tarjeta concluyó sin cambios
10.09.2026 • 15:15hs • Economía
Economía
Dólar blue sube a $1.545 este jueves 10 de septiembre y los financieros cerraron mixtos
El dólar blue (o informal) sube $10 y se consigue a $1.545,00 en el microcentro porteño.
El dólar oficial (o minorista) restó $0,55 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda cotizado a $1.533,95.
Por otro lado, el dólar cripto cede 0,16% y se ofrece a $1.590,49.
"El dato más llamativo es que prácticamente desapareció la brecha cambiaria", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.
Y agrega: "Con el oficial en $1.535, el MEP en $1.532 y los futuros sin mostrar grandes tensiones, hoy el mercado no está convalidando una devaluación brusca en el corto plazo".
"La pregunta es cuánto tiempo puede sostenerse este equilibrio con un tipo de cambio que sigue apreciándose en términos reales", remarca.
El dólar blue se consigue hoy a $1.545 en el microcentro porteño
El dólar blue opera sin cambios: qué pasó con los "otros" dólares
El dólar MEP subió $1,20, a $1.532,95.
El dólar contado con liquidación (CCL) se contrajo $3,59, a $1.591,79.
El denominado dólar tarjeta -para compras en el exterior-, concluyó sin cambios, a $1.995,50.
En tanto, el dólar mayorista bajó $2, a $1.512.