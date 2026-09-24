Paso a paso, cómo ingresar a la billetera virtual desde una computadora, resetear la contraseña, inmovilizar el saldo y proteger las tarjetas

Designa una "Persona de confianza" para reportar un robo y activa doble autenticación para proteger mejor tus fondos.

Si olvidas la contraseña, restablécela vía email o usuario y bloquea operaciones desde la sección de seguridad de Mercado Pago.

Recupera tu cuenta de Mercado Pago tras el robo o pérdida del celular, accediendo desde una PC y cerrando sesiones de forma remota.

Recuperar una cuenta de Mercado Pago tras perder o sufrir el robo del celular es posible desde cualquier computadora.

El procedimiento incluye cerrar de forma remota todas las sesiones abiertas en el dispositivo extraviado y, si también se olvidó la contraseña, resetearla usando el mail o usuario registrado.

El teléfono móvil concentra hoy la vida financiera de millones de argentinos. Desde ahí se manejan saldos, tarjetas virtuales, inversiones y transferencias diarias.

Por eso, cuando el equipo desaparece o cae en manos ajenas, actuar rápido desde otro dispositivo es la única barrera efectiva para evitar que un tercero vacíe el dinero disponible.

Cómo entrar a la cuenta de Mercado Pago desde una computadora

Sin el celular a mano, la billetera digital sigue siendo accesible desde cualquier navegador web. Los pasos son simples y directos.

Hay que ingresar a mercadopago.com.ar desde una PC o notebook. Arriba a la derecha aparece el botón "Ingresar".

Al hacer clic, el sistema pide completar el mail y la contraseña habituales. Con esos datos, se accede a los fondos y gestiones sin restricciones.

Qué hacer si olvidaste la contraseña de Mercado Pago

Es común que, sin el desbloqueo biométrico del teléfono, la clave alfanumérica no se recuerde. Para ese escenario crítico, Mercado Pago tiene un circuito de reseteo que funciona en pocos minutos.

En la pantalla de ingreso hay que elegir la opción "No sé mi clave". El sistema pide cargar el teléfono, el mail o el usuario asociado a la cuenta.

A los segundos, llega un correo electrónico con el instructivo completo para crear una nueva contraseña. Con esa clave nueva ya se puede iniciar sesión y recuperar el control total de la billetera.

El protocolo de emergencia para bloquear Mercado Pago

Ante un robo, el primer movimiento no debería ser solo cambiar la clave. Lo urgente es frenar cualquier operación en curso.

Mercado Pago diseñó un mecanismo de reacción rápida en la sección de Ayuda y Seguridad de su web, donde la opción "Qué hacer si me roban o pierdo el celular" permite validar la identidad y cerrar automáticamente todas las sesiones activas en el dispositivo perdido.

Al reportar el incidente, la plataforma pausa débitos automáticos, suspende transferencias pendientes y desconecta el token de seguridad del equipo sustraído.

A eso se suma la desvinculación de dispositivos. Desde Configuración, en la pestaña Seguridad, se puede ubicar el teléfono robado en la lista de equipos conectados.

Al eliminar su credencial de "dispositivo seguro", se borra la huella dactilar o el reconocimiento facial guardados. Eso obliga a una verificación de identidad completa para cualquier ingreso futuro.

Cómo reportar el robo sin acceso a tu propia cuenta

Cuando la víctima no tiene forma de entrar a su perfil ni puede pedirle el celular a otra persona, existe una vía alternativa. Requiere la ayuda de un tercero que tenga cuenta propia en Mercado Pago.

Ese contacto debe ingresar a su perfil, ir a Seguridad y elegir "Tengo un problema de seguridad". Ahí aparece la opción de reportar que otra persona sufrió el robo o la pérdida del teléfono.

Al aportar el mail o usuario del afectado, se cierran sus sesiones de forma inmediata.

Mercado Pago también habilitó la función "Persona de confianza". Permite designar hasta cinco contactos que pueden reportar el incidente y bloquear la cuenta en caso de emergencia, sin necesidad de tener acceso directo al perfil del titular.

Cómo reactivar el acceso a Mercado Pago en un teléfono nuevo

Una vez repuesto el equipo o recuperada la línea telefónica, la reactivación es completamente digital. No hace falta ir a una sucursal ni llamar a un centro de atención.

Hay que descargar la app oficial de Mercado Pago, cargar el mail o usuario y la contraseña. El sistema detecta que se trata de un dispositivo desconocido.

Exige entonces superar una validación biométrica con prueba de vida facial. Esa imagen se coteja con la base del Registro Nacional de las Personas.

Si todavía no hay línea activa para recibir un SMS, la plataforma ofrece enviar el código de un solo uso por mail o por WhatsApp.

Medidas de prevención para el próximo incidente

Antes de que ocurra un hecho de inseguridad, conviene reforzar las barreras nativas del teléfono y de la app. La prevención reduce el riesgo de pérdida patrimonial.

Es clave activar la doble autenticación con una aplicación como Google Authenticator. Ese paso agrega una capa extra de seguridad que no depende solo de la contraseña.

También ayuda configurar un PIN en la tarjeta SIM. Eso impide que nadie pueda reutilizarla en otro equipo sin conocer ese código.

Por último, hay que ocultar el contenido de las notificaciones en la pantalla de bloqueo. En esos mensajes suelen llegar los códigos de verificación que cualquiera podría ver sin desbloquear el teléfono.