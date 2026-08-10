Perder el teléfono ya no significa perder los ahorros. La guía práctica de iProUP con el procedimiento de emergencia para inmovilizar la cuenta en segundos

Desvincula dispositivos y recupera el acceso en un nuevo teléfono usando verificación facial o mail, sin perder tu patrimonio.

Inmoviliza el dinero y cierra sesiones remotamente siguiendo pasos clave desde la web de Mercado Pago o Mercado Libre.

Mercado Pago ofrece un protocolo de seguridad para proteger tu cuenta ante el robo o pérdida de tu celular.

El smartphone se consolidó como el centro operativo de la vida cotidiana de los argentinos: reúne desde las claves bancarias hasta las billeteras digitales donde se gestiona el dinero del día a día.

En este escenario, la pérdida o el robo del teléfono celular representa una situación de alto estrés que no solo interrumpe las comunicaciones, sino que expone el saldo, las tarjetas asociadas y las lógicas de inversión de plataformas masivas como Mercado Pago.

Ante la velocidad con la que actúan los ciberdelincuentes para vulnerar los accesos de un dispositivo sustraído, la fintech de Mercado Libre perfeccionó sus mecanismos de contención. Frente a una emergencia, existe un protocolo de seguridad de reacción rápida que permite cerrar las sesiones abiertas, inmovilizar el dinero de forma remota y recuperar el control total de la cuenta en pocos minutos.

Paso 1: El reporte inmediato y el bloqueo preventivo de la cuenta

Lo primero que debe hacer el usuario al detectar la falta del teléfono es impedir que cualquier persona pueda ingresar a la aplicación, incluso si el dispositivo se encontraba desbloqueado al momento del hecho.

Para activar el escudo de emergencia desde una computadora o desde el teléfono de un familiar, hay que seguir estos pasos:

Ingresar a la web oficial de ayuda: Acceder a la sección de soporte directo a través de la dirección mercadopago.com.ar/ayuda o ingresar a la solapa de seguridad en la plataforma de Mercado Libre

Seleccionar la opción de emergencia: Ir al apartado de Seguridad y elegir la opción "Qué hacer si me roban o pierdo el celular"

Reportar el dispositivo: Al seleccionar la alternativa de robo o pérdida, el sistema solicitará validar la identidad del usuario (mediante correo electrónico registrado o clave) para proceder al cierre de sesión automático en todos los dispositivos donde la cuenta estuviera vinculada

Al concretar este reporte, la plataforma inmoviliza temporalmente la operativa: se pausan los débitos automáticos, se suspende la capacidad de realizar transferencias y se desconecta el token de seguridad del teléfono perdido, evitando que los delincuentes puedan autorizar pagos con el saldo en cuenta o girar dinero a cuentas de terceros.

Paso 2: La desvinculación remota de dispositivos confiables

A la par del reporte de robo, Mercado Pago cuenta con una herramienta central dentro de su panel de configuración que permite eliminar la credencial de "dispositivo seguro" que tenía el teléfono robado.

Desde una computadora con la sesión iniciada en Mercado Libre o Mercado Pago:

Dirigirse a Mi cuenta / Configuración / Seguridad

Seleccionar la opción Dispositivos vinculados

Buscar el modelo de teléfono sustraído en la lista de equipos activos y presionar el botón "Eliminar" o "Desvincular"

Esta acción elimina de forma definitiva la autorización biométrica (huella dactilar o reconocimiento facial) que estaba guardada en la memoria del celular perdido, obligando a que cualquier intento de ingreso futuro exija una clave maestra desde cero y una nueva verificación de identidad.

Paso 3: Cómo recuperar el acceso en un nuevo teléfono

Una vez que el usuario consigue un nuevo dispositivo o recupera una tarjeta SIM con su número de teléfono habitual (tras solicitar el chip de reposición con su compañía de telefonía móvil), el proceso de reactivación es totalmente digital.

Para volver a operar con la cuenta:

Descargar la aplicación: Instalar Mercado Pago en el nuevo smartphone desde la tienda oficial (Google Play Store o App Store)

Ingresar las credenciales: Colocar el e-mail o usuario y la contraseña habitual

Validación biométrica (Prueba de vida): Como el sistema detectará que se trata de un equipo nuevo, la aplicación solicitará una prueba de seguridad. En la mayoría de los casos, la plataforma exige realizar una verificación facial en vivo con la cámara frontal del teléfono (escaneo biométrico del rostro) para cotejar la imagen con la base de datos oficial del Registro Nacional de las Personas (RENAPER)

Validación por canal alternativo: En caso de que el usuario no cuente aún con la línea telefónica activa para recibir un SMS, el sistema permite enviar un código de seguridad de un solo uso (OTP) a la casilla de correo electrónico registrada o mediante un mensaje de confirmación por WhatsApp

Medidas de prevención activa antes de que ocurra un siniestro

Para minimizar los riesgos frente a un eventual arrebato en la vía pública, los especialistas en ciberseguridad aconsejan configurar de antemano las barreras nativas del sistema operativo y de la aplicación:

Activar el "Factor de Doble Autenticación" (2FA): Vincular una aplicación de autenticación (como Google Authenticator) o un correo electrónico secundario para la recepción de códigos

Bloquear la tarjeta SIM con código PIN: Configurar el PIN de la tarjeta SIM desde los ajustes del teléfono. Esto evita que los delincuentes saquen el chip del celular robado y lo coloquen en otro equipo para recibir SMS de recuperación de claves

Ocultar notificaciones en pantalla de bloqueo: Impedir que el contenido de las notificaciones (donde llegan los códigos de verificación de las apps) se pueda leer con el teléfono bloqueado

Al combinar la reacción inmediata desde la web de soporte con las herramientas de validación biométrica, los usuarios de Mercado Pago pueden neutralizar las intenciones de los ciberdelincuentes y restablecer el control de su patrimonio de forma rápida y segura.