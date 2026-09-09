El dólar MEP y el dólar CCL experimentaron nuevas subas. El dólar tarjeta y el dólar mayorista, por su parte, retomaron sus rachas alcistas

Expertos de Pronóstico Bursátil notan que el mercado no prevé un salto cambiario a corto plazo, pero dudan de la sostenibilidad del atraso.

El dólar oficial subió $5,10 a $1.534,50; el CCL saltó $4,75 a $1.595,38 y el dólar tarjeta a $1.995,50.

El dólar blue hoy se mantuvo en $1.535; otras cotizaciones como oficial, MEP y CCL registraron leves subas.

El dólar blue (o informal) sigue a $1.535,00 en el microcentro porteño.

El dólar oficial (o minorista) subió $5,10 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda cotizado a $1.534,50.

Por otro lado, el dólar cripto asciende 0,46% y se ofrece a $1.591,69.

"El dólar futuro –a octubre– se ubica en $1.553,50 y con esto el mercado está diciendo algo bastante claro: no espera ningún salto cambiario en el corto plazo", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.

Y agrega: "La pregunta no es si hoy el dólar está controlado; sino es cuánto tiempo más puede sostenerse este atraso cambiario".

"El mercado, por ahora, apuesta a que bastante (tiempo). Yo tengo mis dudas", remarca.