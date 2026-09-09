El dólar MEP y el dólar CCL experimentaron nuevas subas. El dólar tarjeta y el dólar mayorista, por su parte, retomaron sus rachas alcistas
09.09.2026 • 15:15hs • Economía
Economía
El dólar blue sigue a $1.535 este miércoles 9 de septiembre y los financieros concluyeron en alza
El dólar blue (o informal) sigue a $1.535,00 en el microcentro porteño.
El dólar oficial (o minorista) subió $5,10 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda cotizado a $1.534,50.
Por otro lado, el dólar cripto asciende 0,46% y se ofrece a $1.591,69.
"El dólar futuro –a octubre– se ubica en $1.553,50 y con esto el mercado está diciendo algo bastante claro: no espera ningún salto cambiario en el corto plazo", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.
Y agrega: "La pregunta no es si hoy el dólar está controlado; sino es cuánto tiempo más puede sostenerse este atraso cambiario".
"El mercado, por ahora, apuesta a que bastante (tiempo). Yo tengo mis dudas", remarca.
El dólar blue se consigue hoy a $1.535 en el microcentro porteño
El dólar blue opera sin cambios: qué pasó con los "otros" dólares
El dólar MEP subió $3,94, a $1.531,75.
El dólar contado con liquidación (CCL) saltó $4,75, a $1.595,38.