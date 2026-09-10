Banco Voii cambiará formalmente su nombre a Cocos Bank S.A. tras publicarse en el Boletín Oficial. Los pasos regulatorios y el nuevo plan.

A través de una resolución oficial publicada en la Segunda Sección de Sociedades y Avisos Judiciales del Boletín Oficial, se oficializó que Banco Voii S.A. modificará su denominación social para pasar a llamarse formalmente Cocos Bank S.A.

El edicto corporativo precisó que la medida fue resuelta por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, donde se aprobó reformar el artículo 1 del Estatuto Social de la entidad bancaria para adoptar la nueva marca y adecuar el artículo 4 referido a su objeto social.

Para que la nueva identidad entre en vigencia de manera operativa en el sistema de pagos y sucursales, resta la aprobación administrativa de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

La novedad fue difundida en redes sociales por Ariel Sbdar, CEO y cofundador de Cocos: "Publicado en Boletín Oficial, resta aprobación de BCRA y ya se cambia el nombre de Banco Voii a Cocos Bank S.A. (elegido democráticamente por el pueblo financiero)".

La publicación cosechó de inmediato las felicitaciones de referentes de la industria, entre ellos, Pierpaolo Barbieri, fundador de Ualá -entidad que atravesó un sendero similar con la compra de Wilobank-, reflejando el clima de validación institucional que genera la llegada de nuevos jugadores tecnológicos a las licencias bancarias plenas.

La publicación de Ariel Sbdar en X

¿Qué cambios estatutarios se aprobaron en el Boletín Oficial?

La publicación legal detalló una reconfiguración integral en la estructura fundacional de la entidad:

Cambio de denominación social: Banco Voii S.A. (CUIT 30-54674163-6) sustituye su razón social histórica por Cocos Bank S.A.

Ampliación de facultades bancarias: El artículo 4 del estatuto ratificó la capacidad de la sociedad para actuar como banco comercial bajo los términos de la Ley de Entidades Financieras, habilitándola a realizar por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, todas las operaciones activas, pasivas y de servicios autorizadas por la autoridad monetaria.

Integración con mercado de capitales: El objeto social contempló expresamente la operatoria en títulos de crédito, valores públicos o privados y asesoramiento financiero, tendiendo el puente formal entre el negocio de corretaje bursátil y la captación de depósitos.

Este paso normativo representa la coronación corporativa de la operación pactada meses atrás, cuando el grupo Cocos -liderado por Ariel Sbdar y Nicolás Mindlin- acordó la compra del 100% del paquete accionario de Banco Voii por un monto cercano a los u$s20 millones, transacción que ya había recibido el visto bueno inicial del BCRA para el traspaso de acciones.

¿Qué nuevos servicios podrá ofrecer la entidad con su licencia de banco?

La metamorfosis hacia Cocos Bank le permitirá a la plataforma superar las limitaciones regulatorias de las cuentas de pago (CVU) y los agentes de liquidación bursátil (ALyC), accediendo a herramientas exclusivas de las entidades financieras reguladas:

Cuentas bancarias a la vista: Asignación de CBU tradicional para personas y empresas.

Captación de depósitos y sueldos: Habilitación para actuar como agente pagador de nóminas salariales y recepción de depósitos garantizados por el seguro de Sedesa.

Operaciones de cambio oficial: Acceso directo al Mercado Libre de Cambios (MLC) para operaciones de compra y venta de divisas.

Financiamiento propio y tarjetas: Músculo financiero para otorgar préstamos personales, líneas de crédito a empresas y emisión de tarjetas de crédito propias sin intermediarios.

Para el usuario final, el objetivo de la compañía es unificar en una misma aplicación móvil la operatoria cotidiana de cobros, transferencias, pagos de servicios e inversión sin comisiones en instrumentos de renta fija, acciones y Cedears.

¿Cómo impacta esta transformación en la competencia de la banca digital?

El desembarco definitivo de Cocos Bank acelera la disputa en el segmento de los denominados neobancos en el país, un terreno donde compiten jugadores como Ualá (con Uilo), Mercado Pago (a través de alianzas bancarias y su billetera) y entidades nativas como Brubank.

En paralelo con este avance regulatorio, ambas estructuras ya venían articulando planes de expansión de equipo: recientemente Cocos y Banco Voii abrieron búsquedas laborales conjuntas para sumar talento en tecnología y finanzas, buscando absorber perfiles especializados en cumplimiento normativo, auditoría y desarrollo de productos.

Una vez que el directorio del Banco Central emita la resolución final que autorice el cambio de nombre comercial ante el Registro de Entidades Financieras, Cocos Bank comenzará a desplegar su marca de manera visible tanto en el home banking como en las tarjetas y canales de atención, consolidando el salto de una ALyC nacida en 2021 a un banco comercial integral.