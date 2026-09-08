El dólar MEP, el dólar CCL y el dólar mayorista experimentaron nuevas subas. El dólar tarjeta, por su parte, finalizó la rueda sin cambios
08.09.2026 • 15:15hs • Economía
Economía
El dólar blue se consigue a $1.535 este martes 8 de septiembre y los financieros cerraron mixtos
El dólar blue (o informal) se consigue a $1.535,00 en el microcentro porteño.
El dólar oficial (o minorista) subió $0,70 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda cotizado a $1.529,40.
Por otro lado, el dólar cripto asciende 0,07% y se ofrece a $1.585,40.
"Luego del feriado de ayer en los Estados Unidos, el dólar futuro (diciembre) ya se ubica en $1.610", detalla a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.
Y agrega: "Tres meses de cobertura cambiaria por menos de 7%. Con inflación corriendo bastante por encima, el mercado sigue comprando la idea de un dólar anestesiado".
"La pregunta no es cuánto tiempo puede (el Gobierno) sostenerlo (en estos valores al dólar), sino cuánto cuesta sostenerlo y qué pasará cuando deje de hacerlo", apunta.
El dólar blue se consigue hoy a $1.535 en el microcentro porteño
El dólar blue opera sin cambios: qué pasó con los "otros" dólares
El dólar MEP subió $1,44, a $1.527,81.
El dólar contado con liquidación (CCL) saltó $21,75, a $1.590,63.
El denominado dólar tarjeta -para compras en el exterior-, concluyó sin cambios, a $1.989,00.
En tanto, el dólar mayorista ganó $4, a $1.512.
El mercado local se despega del clima adverso de Wall Street
En el mercado local, los bonos soberanos en dólares revirtieron la tendencia inicial y cerraron con mayoría de alzas, apoyados en un dato positivo de inflación de CABA, que desaceleró al 1,7% en agosto.
El indicador de Riesgo País elaborado por JP Morgan se consolidó en la zona de los 490 puntos básicos.
En la renta variable, el índice S&P Merval escaló 1,4% en pesos, cerrando en las 3.079.526 unidades, con un avance de 0,4% en dólares CCL hasta los u$s1.942.
En Wall Street, las acciones de empresas argentinas operaron en territorio mixto, aunque las mayores ganancias de la jornada estuvieron encabezadas por el sector gasífero y energético.
Transportadora de Gas del Sur lideró las subas con un alza de 1,94%, seguida por Pampa Energía, que avanzó 1,4%, e YPF, que ganó 1,2%.
Este comportamiento diferencial confirmó, una vez más, que el mercado argentino logró abstraerse parcialmente del clima de cautela que predominó en los índices neoyorquinos durante la jornada.