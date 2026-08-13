El banco proyectó una meta de 8.000 puntos impulsada por la fortaleza de las ganancias corporativas y el efecto multiplicador de las inversiones en IA

El banco mejoró su recomendación para las acciones de JOYY y Ocado, destacando su potencial de crecimiento en entretenimiento digital y logística robótica.

Más del 85% de las empresas del índice superaron las expectativas trimestrales, consolidando un avance del 13% en lo que va de 2026 para el mercado.

JPMorgan elevó a 8.000 puntos su meta para el S&P 500 hacia fin de año, impulsado por ganancias corporativas sólidas y la inversión en inteligencia artificial.

JP Morgan, el banco más grande de los Estados Unidos, elevó su pronóstico para el S&P 500 y espera que el índice alcance nuevos máximos históricos hacia fin de año.

El gigante financiero proyecta una meta de 8.000 puntos impulsada por la fortaleza de las ganancias corporativas y el efecto multiplicador de las inversiones en inteligencia artificial.

Por qué JP Morgan subió su pronóstico del S&P 500 a 8.000 puntos y qué lo impulsa

El banco estadounidense revisó al alza su objetivo para el S&P 500 desde los 7.800 a los 8.000 puntos, lo que implica un avance adicional del 3% respecto a los niveles actuales.

La decisión se apoya en una temporada de resultados corporativos excepcional: más del 85% de las compañías del índice superaron las expectativas en el segundo trimestre, un porcentaje muy por encima del promedio histórico.

Los analistas de JPMorgan destacaron que el gasto en inteligencia artificial por parte de los grandes proveedores de nube —Google, Amazon y Microsoft— comienza a traducirse en ingresos concretos, con carteras de pedidos en expansión y mayor visibilidad de flujos de caja.

La previsión de la corporación alivió las dudas sobre el retorno del capital invertido y reforzó la confianza de los inversores.

JP Morgan proyecta u$s420 de beneficio por acción para el S&P 500 en 2027

Concretamente, el banco elevó su estimación de beneficio por acción (BPA) del S&P 500 a u$s365 para 2026, lo que representa un crecimiento interanual del 35%, y proyecta u$s420 para 2027.

Aun así, mantuvo su múltiplo de valuación en torno a 20 veces ganancias y advirtió que las tasas de interés elevadas, la incertidumbre geopolítica y la fuerte emisión de deuda y acciones siguen siendo factores de riesgo.

El S&P 500 acumula una suba del 13% en lo que va de 2026, impulsado por el entusiasmo en torno a la IA y el sólido desempeño de las grandes tecnológicas.

El rally se da en paralelo a tensiones internacionales, como las negociaciones sobre el estrecho de Ormuz y la volatilidad en los mercados energéticos, que podrían generar episodios de corrección.

JP Morgan recomienda comprar dos acciones ahora para no perderse el rally

En paralelo, JPMorgan elevó su recomendación sobre las empresas JOYY y Ocado, al destacar su potencial de crecimiento en sectores estratégicos como entretenimiento digital y retail online.

El banco consideró que ambas compañías están bien posicionadas para aprovechar la recuperación del consumo y la adopción de nuevas tecnologías.

La firma china JOYY, especializada en plataformas de streaming y redes sociales, fue señalada por JPMorgan como una de las compañías con mayor capacidad de expansión en mercados emergentes.

El banco subrayó que la empresa logró diversificar sus ingresos más allá de la transmisión en vivo, incorporando servicios de suscripción y monetización de contenidos digitales.

En tanto, la empresa también elevó su apuesta por Ocado, la compañía británica que combina retail online con soluciones tecnológicas para supermercados.

JP Morgan destacó que su modelo de logística automatizada y robótica se convirtió en un activo estratégico para cadenas de distribución que buscan reducir costos y mejorar la eficiencia.

Ocado no solo opera como minorista, sino que también licencia su tecnología a terceros, lo que le permite escalar globalmente y diversificar fuentes de ingresos.