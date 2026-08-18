La entidad aún mantiene abierta la posibilidad de participar como underwriter en su inminente OPI, que valoraría a la plataforma en casi u$s20.000 millones

Polymarket ya fue multada por CFTC y enfrenta acciones legales en EE.UU. por operar mercados de derivados sin registro.

A pesar del quiebre, JP Morgan considera participar en la OPI de Polymarket, valuada en más de u$s20.000 millones.

JP Morgan terminó su relación bancaria con Polymarket en 2025 por riesgos regulatorios de sus mercados de predicción.

JP Morgan, uno de los principales bancos a nivel mundial, decidió cortar su relación bancaria con Polymarket por preocupaciones regulatorias.

Sin embargo, la entidad aún mantiene abierta la posibilidad de participar como underwriter en su inminente salida a bolsa (OPI), que podría valorar a la plataforma de mercados de predicción en más de u$s20.000 millones.

JP Morgan le cerró la cuenta bancaria a Polymarket

La decisión del banco se produjo en octubre de 2025, cuando notificó a Polymarket que debía buscar otro socio bancario.

El motivo principal fueron las dudas regulatorias en torno a la operatoria de contratos sobre eventos, que en varios estados de EE.UU. son considerados apuestas ilegales.

Polymarket trasladó sus operaciones a otra entidad financiera, cuya identidad no fue revelada, pero aclaró que mantiene una "relación activa" con JP Morgan en otros frentes.

Pese a la ruptura formal, JP Morgan invitó al CEO de Polymarket, Shayne Coplan, a conferencias privadas con clientes en 2026 y expresó interés en participar en la eventual OPI.

JP Morgan cortó los servicios bancarios a Polymarket, pero igual quiere su OPI de u$s20.000 millones

La plataforma busca recaudar más de u$s1.000 millones en una ronda previa, con una valuación cercana a los u$s20.000 millones, más del doble de los u$s8.000 millones alcanzados en 2025.

En esta línea, reportó ingresos anualizados superiores a u$s1.000 millones, lo que la convierte en uno de los actores más rentables del sector.

Antecedentes de sanciones que sufrió Polymarket en EE.UU.

Polymarket ya había enfrentado sanciones de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) en 2022, que le impuso una multa de u$s1,4 millones y la obligó a bloquear usuarios estadounidenses por operar un mercado de derivados no registrado.

Aunque regresó a EE.UU. en 2025 tras la flexibilización de normas federales, más de una docena de estados iniciaron acciones legales contra Polymarket y su competidor Kalshi por contratos vinculados a deportes. Para los bancos, este entorno implica riesgos de cumplimiento en materia de:

Lavado de dinero

Pagos

Apuestas

Los mercados de predicción se consolidaron como una nueva forma de especulación financiera, al permitir negociar contratos sobre resultados políticos, económicos y deportivos.

Según datos de Dune, en 2026 el volumen negociado superó los u$s250.000 millones, lo que explica el interés de grandes bancos en explorar oportunidades de banca de inversión, aunque mantengan cautela en servicios cotidianos.

Incluso el CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, reconoció en su momento que estos mercados podrían expandirse más allá de política y deportes, aunque los describió como "una forma de apostar".