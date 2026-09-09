El ministro de Economía relacionó la desconfianza en los bancos con experiencias generacionales y la vinculó con el desarrollo del mercado de capitales

El ministro busca desarrollar el mercado de capitales local e impulsar la Ley de Inocencia Fiscal con esos ahorros.

Luis Caputo instó a jóvenes a convencer a padres de sacar los dólares bajo el colchón para bancarizarlos.

El ministro de Economía, Luis Caputo, les pidió este martes a los jóvenes que convenzan a sus padres de sacar los dólares que guardan fuera del sistema bancario, durante una charla con estudiantes de la Universidad Torcuato Di Tella.

El funcionario sostuvo que la desconfianza hacia las entidades financieras es un fenómeno generacional, heredado de crisis económicas previas, y lo relacionó con la necesidad de profundizar el desarrollo del mercado de capitales local.

Por qué Caputo dice que el miedo a los bancos es generacional

Frente a los estudiantes, el ministro explicó que buena parte de los ahorristas mantiene sus dólares "abajo del colchón" porque todavía no confía en llevarlos al banco.

"Vos tenés a la gente con los dólares abajo del colchón y que no se animan a llevarlo al banco porque todavía tienen miedo", señaló. El funcionario atribuyó ese comportamiento a experiencias que marcaron a su generación, vinculadas al temor de que las entidades financieras se queden con los ahorros de la gente.

Por eso, pidió comprensión hacia quienes todavía deciden no bancarizar sus dólares: "No se enojen con sus padres cuando les dicen: 'Yo no voy a sacar la plata del colchón'".

Pero, a la vez, instó a insistir: "Traten de convencerlos igual". Para Caputo, una macroeconomía ordenada reduce las probabilidades de que se repita un proceso de inestabilidad como los que alimentaron esa desconfianza histórica.

Cuántos dólares mantienen los argentinos fuera del sistema financiero

El comentario del ministro se apoya en una cifra que el propio equipo económico viene remarcando en los últimos meses.

Según el informe de Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional del INDEC correspondiente al primer trimestre de 2026, los activos externos del sector privado no financiero treparon a u$s262.014 millones, contra los u$s254.898 millones registrados al cierre de 2025.

Datos difundidos meses atrás por el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, con base en estimaciones del Fondo Monetario Internacional, ubican a Argentina como el segundo país del mundo con más dólares fuera de su sistema financiero, solo detrás de Rusia, que acumula unos u$s400.000 millones.

Ajustado por población, el economista Nery Persichini, de GMA Capital, calculó que la Argentina pasa al primer puesto del ranking mundial, con un promedio de u$s5.400 por habitante guardados fuera de los bancos.

Ese stock de dólares "en el colchón" es uno de los objetivos declarados de la Ley de Inocencia Fiscal, la herramienta con la que el Gobierno busca que parte de esos ahorros no declarados ingrese al circuito formal para financiar crédito e inversión.

Caputo advirtió que la reconversión económica golpea más a algunos sectores

Antes de que el INDEC difundiera la caída de la industria y la construcción en julio, Caputo había anticipado que, dentro de cualquier proceso de reconversión económica, "hay sectores a los que les va a costar más".

El ministro planteó que es esperable que algunas actividades avancen antes que otras: "Lo primero que hay que entender es que es natural que haya sectores que piquen en punta", dijo, y explicó que eso ocurre cuando ciertas industrias cuentan con capacidad ociosa y dejan atrás restricciones que antes limitaban su desarrollo.

Según el funcionario, que a esos sectores les vaya bien "contribuye al equilibrio general" y permite afrontar shocks externos de otra manera.

Superávit fiscal "intocable": la respuesta de Caputo ante un escenario de mayor gasto

Consultado sobre un escenario hipotético en el que se destinara medio punto del PBI a obra pública y se dejara subir el tipo de cambio hasta los $1.800 de cara a las elecciones presidenciales de 2027, Caputo fue tajante: "Tendrían que cambiar de ministro, lo cual podría ser posible, pero lo que seguro no es posible es que tendrían que cambiar de presidente".

El ministro calificó de "moralmente injusto" que en Argentina se pague hasta diez veces lo que cuestan las mismas cosas en un país vecino, y atribuyó esa distorsión a una mirada cortoplacista y "económicamente errónea" orientada a ganar elecciones. Reafirmó que el superávit fiscal es intocable y se definió como un economista "extremadamente ortodoxo".