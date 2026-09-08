El dólar MEP, el dólar CCL y el dólar mayorista experimentaron nuevas subas. El dólar tarjeta, por su parte, finalizó la rueda sin cambios
08.09.2026 • 15:15hs • Economía
Economía
El dólar blue se consigue a $1.535 este miércoles 8 de septiembre y los financieros cerraron mixtos
El dólar blue (o informal) se consigue a $1.535,00 en el microcentro porteño.
El dólar oficial (o minorista) subió $0,70 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda cotizado a $1.529,40.
Por otro lado, el dólar cripto asciende 0,07% y se ofrece a $1.585,40.
"Luego del feriado de ayer en los Estados Unidos, el dólar futuro (diciembre) ya se ubica en $1.610", detalla a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.
Y agrega: "Tres meses de cobertura cambiaria por menos de 7%. Con inflación corriendo bastante por encima, el mercado sigue comprando la idea de un dólar anestesiado".
"La pregunta no es cuánto tiempo puede (el Gobierno) sostenerlo (en estos valores al dólar), sino cuánto cuesta sostenerlo y qué pasará cuando deje de hacerlo", apunta.
El dólar blue se consigue hoy a $1.535 en el microcentro porteño
El dólar blue opera sin cambios: qué pasó con los "otros" dólares
El dólar MEP subió $1,44, a $1.527,81.
El dólar contado con liquidación (CCL) saltó $21,75, a $1.590,63.
El denominado dólar tarjeta -para compras en el exterior-, concluyó sin cambios, a $1.989,00.
En tanto, el dólar mayorista ganó $4, a $1.512.