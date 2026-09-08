El dólar MEP, el dólar CCL y el dólar mayorista experimentaron nuevas subas. El dólar tarjeta, por su parte, finalizó la rueda sin cambios

Analistas advierten sobre el costo de sostener el dólar anestesiado, con contratos de dólar futuro para diciembre ubicados en $1.610.

En el mercado financiero, el dólar CCL subió más de 15 pesos hasta los $1.584,48 y el dólar MEP cayó a $1.523,45.

El dólar blue cotiza estable a $1.535 en el microcentro porteño, mientras que el dólar oficial cerró con una leve baja a $1.528,70.

El dólar blue (o informal) se consigue a $1.535,00 en el microcentro porteño.

El dólar oficial (o minorista) subió $0,70 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda cotizado a $1.529,40.

Por otro lado, el dólar cripto asciende 0,07% y se ofrece a $1.585,40.

"Luego del feriado de ayer en los Estados Unidos, el dólar futuro (diciembre) ya se ubica en $1.610", detalla a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.

Y agrega: "Tres meses de cobertura cambiaria por menos de 7%. Con inflación corriendo bastante por encima, el mercado sigue comprando la idea de un dólar anestesiado".

"La pregunta no es cuánto tiempo puede (el Gobierno) sostenerlo (en estos valores al dólar), sino cuánto cuesta sostenerlo y qué pasará cuando deje de hacerlo", apunta.