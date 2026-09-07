El dólar MEP experimentó una nueva suba, mientras que el dólar CCL exhibió una baja marginal. El dólar tarjeta y el dólar mayprista finalizaron sin cambios
07.09.2026 • 15:15hs • Economía
Economía
El dólar blue permanece a $1.535 este lunes 7 de septiembre y los financieros concluyeron mixtos
El dólar blue (o informal) se consigue a $1.535,00 en el microcentro porteño.
Sin la guía que suele ofrecer Wall Street, el dólar oficial (o minorista) bajó $1,24 respecto al cierre de ayer y finalizó la primera rueda bursátil de la semana cotizado a $1.528,70.
Por otro lado, el dólar cripto asciende 0,35% y se ofrece a $1.584,73.
"Hubo un feriado en los Estados Unidos, así que en la plaza local fue casi un día testimonial", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.
Y agrega: "Fue una jornada con poco volumen y sin que se muevan los precios".
El dólar blue se consigue hoy a $1.535 en el microcentro porteño
El dólar blue opera sin cambios: qué pasó con los "otros" dólares
El dólar MEP bajó $1,62, a $1.526,37.
El dólar contado con liquidación (CCL) se contrajo $18,18, a $1.568,88.
El denominado dólar tarjeta -para compras en el exterior-, concluyó sin cambios, a $1.989,00.
En tanto, el dólar mayorista finalizó sin modificaciones, a $1.508.