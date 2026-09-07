El dólar MEP experimentó una nueva suba, mientras que el dólar CCL exhibió una baja marginal. El dólar tarjeta y el dólar mayprista finalizaron sin cambios

La jornada fue "testimonial" por feriado en EE. UU., resultando en poco volumen y precios estables.

Dólar oficial cerró en $1.528,70 con leve baja y el CCL se contrajo $18,18 a $1.568,88.

El dólar blue opera a $1.535 en microcentro, mostrando estabilidad.

El dólar blue (o informal) se consigue a $1.535,00 en el microcentro porteño.

Sin la guía que suele ofrecer Wall Street, el dólar oficial (o minorista) bajó $1,24 respecto al cierre de ayer y finalizó la primera rueda bursátil de la semana cotizado a $1.528,70.

Por otro lado, el dólar cripto asciende 0,35% y se ofrece a $1.584,73.

"Hubo un feriado en los Estados Unidos, así que en la plaza local fue casi un día testimonial", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.

Y agrega: "Fue una jornada con poco volumen y sin que se muevan los precios".