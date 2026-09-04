La entidad redujo entre 6 y 10 puntos porcentuales las tasas para clientes que cobran sus haberes o beneficios previsionales en el banco

Amplía el acceso al crédito y se suma a opciones del BNA para consolidar o refinanciar deudas y tarjetas.

El Banco Nación bajó las tasas de sus préstamos personales hasta 10 puntos para quienes cobran haberes allí.

El Banco de la Nación Argentina redujo las tasas de sus préstamos personales para los clientes que perciben sus haberes o beneficios previsionales en la entidad.

La baja alcanza entre 6 y 10 puntos porcentuas, con el objetivo de mejorar las condiciones de acceso al financiamiento.

La medida impacta directamente en el valor de las cuotas y, al mismo tiempo, reduce el ingreso mínimo necesario para acceder a determinados montos de crédito.

De esta manera, trabajadores y jubilados que cobran habitualmente en el banco pueden acceder a una mayor capacidad de financiamiento.

Cuánto disminuye la cuota de los préstamos del BNA

Para un cliente que cobra sus haberes en el BNA y solicita un préstamo de $10 millones a 72 meses, la cuota inicial pasa de $582.839 a $518.328.

Esto representa una reducción de $64.511 mensuales, equivalente a una baja de 11,1% respecto del valor anterior.

Banco Nación baja las tasas y reduce 11% la cuota de un préstamo de $10 millones

El cambio también modifica el ingreso mínimo requerido para acceder al crédito. En el mismo ejemplo, pasa de $1.665.252 a $1.480.938, es decir, $184.314 menos.

Así la reducción de tasas además de disminuir el monto que el cliente debe afrontar cada mes, amplía el universo de personas que pueden cumplir con los requisitos de acceso al financiamiento.

Qué otras opciones de financiamiento ofrece el BNA

La reducción de tasas se suma a otras alternativas que el Banco Nación incorporó en los últimos meses para clientes que necesitan reorganizar sus finanzas personales.

Entre ellas se encuentra la posibilidad de consolidar deudas de distintas entidades en una única financiación, con el objetivo de concentrar los compromisos en un solo préstamo y extender los plazos de pago.

También ofrece opciones para refinanciar préstamos vigentes mediante esquemas de mayor duración, con cuotas iniciales más accesibles. La alternativa apunta a reducir la carga financiera mensual de quienes ya tienen obligaciones con la entidad.

A esto se suma la posibilidad de financiar saldos de tarjetas de crédito, dentro de esquemas orientados a ordenar los compromisos y recuperar capacidad de pago.

Las medidas buscan que los clientes puedan unificar y extender sus obligaciones, reducir el peso de las cuotas mensuales y acceder a nuevas alternativas de financiamiento según su situación.

De esta manera, la estrategia del banco apunta a ampliar el acceso al crédito y ofrecer herramientas para que trabajadores y jubilados puedan reorganizar sus economías personales en un contexto en el que el costo del financiamiento resulta un factor determinante.