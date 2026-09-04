El dólar MEP, el dólar CCL y el dólar tarjeta experimentaron nuevos ajustes.. El dólar mayorista, por su parte, concluyó sin cambios

Expertos advierten que la "anestesia" del dólar no elimina el desequilibrio financiero subyacente.

El dólar oficial, MEP, CCL y cripto también registraron bajas; el dólar mayorista se mantuvo estable.

El dólar blue desciende $10, cotizando a $1.535 en el microcentro porteño al cierre de la jornada.

El dólar blue (o informal) baja $10 y se consigue a $1.535,00 en el microcentro porteño.

El dólar oficial (o minorista) bajó $0,84 respecto al cierre de ayer y finalizó la primera rueda bursátil de septiembre cotizado a $1.529,94.

Por otro lado, el dólar cripto desciende 0,18% y se ofrece a $1.579,20.

"Dólar mayorista ya está en $1.508 mientras que los futuros prácticamente no tuvieron reacción", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.

Y agrega: "Septiembre, $1.527, octubre $1.553, y diciembre, $1.608; en definitiva, fue otra semana con el dólar anestesiado".

"Pero atención: que el precio no se mueva no significa que el desequilibrio haya desaparecido. Tasas, futuros e intervención pueden comprar tiempo. No compran equilibrio", remarca.