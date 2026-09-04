El dólar MEP, el dólar CCL y el dólar tarjeta experimentaron nuevos ajustes.. El dólar mayorista, por su parte, concluyó sin cambios
04.09.2026 • 15:15hs • Economía
Economía
El dólar blue baja a $1.535 este viernes 4 de septiembre y los financieros cerraron en baja
El dólar blue (o informal) baja $10 y se consigue a $1.535,00 en el microcentro porteño.
El dólar oficial (o minorista) bajó $0,84 respecto al cierre de ayer y finalizó la primera rueda bursátil de septiembre cotizado a $1.529,94.
Por otro lado, el dólar cripto desciende 0,18% y se ofrece a $1.579,20.
"Dólar mayorista ya está en $1.508 mientras que los futuros prácticamente no tuvieron reacción", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.
Y agrega: "Septiembre, $1.527, octubre $1.553, y diciembre, $1.608; en definitiva, fue otra semana con el dólar anestesiado".
"Pero atención: que el precio no se mueva no significa que el desequilibrio haya desaparecido. Tasas, futuros e intervención pueden comprar tiempo. No compran equilibrio", remarca.
El dólar blue se consigue hoy a $1.535 en el microcentro porteño
El dólar blue baja $10: qué pasó con los "otros" dólares
El dólar MEP bajó $3,43, a $1.524,75.
El dólar contado con liquidación (CCL) se contrajo $1,01, a $1.587,69.
El denominado dólar tarjeta -para compras en el exterior-, retrocedió $0,50, a $1.989,00.
En tanto, el dólar mayorista concluyó sin cambios, a $1.508.