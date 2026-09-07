En su visión, las plataformas otorgan créditos de forma masiva sin conocer a sus usuarios para luego filtrar a clientes según su historial de pagos

En julio, 5,9 millones de personas tenían deudas irregulares; el BCRA espera una compresión del ciclo de mora.

La morosidad en billeteras virtuales es parte de su modelo de negocio, dice De Pablo, triplicando la bancaria.

La suba de la morosidad en el sistema financiero argentino llevó al economista Juan Carlos de Pablo a plantear que el atraso en el pago de créditos no es un problema para las billeteras virtuales, sino que forma parte de su modelo de negocio, al definir ese costo como "una inversión" para las fintech.

De Pablo explicó que las plataformas otorgan créditos de manera masiva sin conocer previamente el perfil de pago de cada usuario, a sabiendas de que un porcentaje no cumplirá en tiempo y forma.

Con esos datos, las billeteras identifican a los clientes cumplidores para ofrecerles préstamos más altos, mientras dejan de financiar a quienes no pagan.

El economista resumió, el programa de stream "Maquiavelo y Adam Smith", la lógica con una imagen agrícola: "Es sembrar 32 ramitas y hay que esperar cuáles salen y cuáles no".

El Banco Central descarta asistir a los bancos por la mora

Esa lectura coincide con la posición que sostuvo el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, durante la 47° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, realizada esta semana en Puerto Iguazú.

Allí, el funcionario rechazó cerca de 30 proyectos que la oposición impulsa en el Congreso para forzar una intervención oficial sobre la morosidad, a los que calificó de "populistas" porque "atentan contra el acceso al crédito" futuro.

Werning fue contundente al descartar el uso de fondos públicos para asistir a las entidades: "Intervenciones como asistir a los bancos, nosotros las vemos con poco interés". Según explicó, los bancos "tienen capital de sobra" y capacidad para absorber las pérdidas generadas por sus propias decisiones de crédito, por lo que "no necesitan asistencia de afuera".

El vicepresidente del BCRA también apuntó contra las entidades que buscan compensar el costo de la mora subiendo las tasas a las familias, una estrategia que, advirtió, "genera un círculo virtuoso de repago con probabilidad muy baja".

Además, descartó los cambios regulatorios que recalifican artificialmente a los deudores para bajar los indicadores: "Romper el termómetro solo va a generar más incertidumbre".

Con todo, se mostró confiado en que el ciclo de la mora "tocó un pico" en el segundo trimestre del año y que empezará a comprimirse a medida que el crédito vuelva a crecer.

La morosidad en las billeteras triplica a la de los bancos

El diagnóstico oficial se apoya en los propios datos del Banco Central. Según la Central de Deudores relevada por la consultora 1816, en julio unas 5,9 millones de personas mantenían deudas familiares en situación irregular, equivalentes al 28% de los argentinos con algún crédito vigente, mientras la mora del sector privado no financiero pasó del 7,63% en junio al 7,73% en julio.

El deterioro es sensiblemente mayor en las entidades no bancarias, donde operan las billeteras virtuales y otras fintech:

Distintos relevamientos privados ubicaron la irregularidad de ese segmento cerca del 30% durante el primer semestre del año

Ese nivel triplica al promedio del sistema bancario tradicional

La mora en billeteras se multiplicó varias veces desde fines de 2024

El uso de tarjetas de crédito cayó 10,1% interanual en agosto con una mora cercana al 13%

"La caída en el último trimestre es mayor que la caída en el semestre, y a su vez es mayor que la caída del año", señaló Guillermo Barbero, socio de First Capital Group, al advertir que la contracción se acelera mes a mes.