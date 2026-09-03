El dólar MEP y el dólar CCL ajustaron posiciones. El dólar tarjeta y el dólar mayorista, por su parte, retomaron la senda bajista

Economistas ven calma en el dólar mayorista ($1.508) y tasas en pesos que aflojan tras recomposición de liquidez.

Otras cotizaciones como dólar MEP ($1.528,18) y CCL ($1.588,70) mostraron descensos en la primera rueda de septiembre.

El dólar blue hoy se cotiza a $1.545,00 en el microcentro porteño, mientras que el dólar oficial finalizó en $1.529,78.

El dólar blue (o informal) se consigue a $1.545,00 en el microcentro porteño.

El dólar oficial (o minorista) bajó $5,58 respecto al cierre de ayer y finalizó la primera rueda bursátil de septiembre cotizado a $1.529,78. Por otro lado, el dólar cripto desciende 0,36% y se ofrece a $1.585,49.

"El dólar mayorista sigue transitando ruedas de calma, e incluso ahora amaga con volver a perforar los $1.510", explica a iProUP el economista Gustavo Ber.

Y añade: "Dicha dinámica es acompañada por tasas cortas en pesos que aflojaron considerablemente tras la recomposición de liquidez en el sistema, y ahora quedarían que compriman las más largas; ellas son importantes para poder seguir avanzando en la refinanciación de compromisos en moneda local y en especial para poder extender vencimientos".

Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil, agrega a iProUP que el "el dólar mayorista continúa a la baja: último en $1.508".

"Las tasas a un día están en torno al piso del BCRA de 20%; se sigue normalizando la situación luego de varias semanas de estrés de liquidez, restaría que se aplane algo más la curva de pesos".