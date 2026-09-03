El iPhone 18 llegaría a Estados Unidos con un precio inicial de hasta u$s1.399 para el modelo Pro y podría conseguirse en Argentina pocos días después

Usuarios argentinos podrán comprar el nuevo iPhone vía Grabr, evitando el 30% de recargo al pagar con GrabrFi.

Analistas estiman que el iPhone 18 Pro costaría desde u$s1.299; Apple presentaría además su primer dispositivo plegable.

Apple lanzaría el iPhone 18 el 9/9; sus nuevos modelos aumentarían hasta u$s300 respecto a la generación anterior.

Apple presentaría el iPhone 18 el próximo 9 de septiembre y los nuevos modelos podrían llegar al mercado internacional con aumentos de hasta u$s300 respecto de la generación anterior.

Las primeras estimaciones de analistas anticipan que el iPhone 18 Pro podría partir de u$s1.299, aunque un análisis de The Wall Street Journal junto con TechInsights ubicó el precio más probable cerca de los u$s1.399.

El evento de presentación está previsto para el 9 de septiembre. Según los rumores, Apple podría modificar su estrategia de producto y presentaría los modelos:

iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro Max

En la Argentina, quienes quieran acceder al equipo podrán comprarlo desde el exterior a través de Grabr, que habilitará un espacio especial para pedir los dispositivos y recibirlos mediante viajeros, sin necesidad de viajar.

Según detalló la plataforma, habilitará un landing especial para los nuevos iPhone, donde los usuarios podrán buscar los modelos y publicar sus pedidos. También será posible cargar el pedido directamente en la plataforma el mismo día del evento.

De esta manera, todos los interesados podrán adquirir el equipo en Argentina desde un mercado donde ya se encontrará disponible.

"Los precios de los componentes de memoria aumentaron significativamente", indicó el por entonces CEO de Apple, Tim Cook

Cómo conseguir el iPhone 18 desde la Argentina

El mecanismo funciona a través de viajeros que ya tienen previsto viajar a Argentina. El comprador publica el modelo de iPhone que quiere adquirir y recibe distintas propuestas para elegir según el precio y la fecha estimada de entrega.

El primer paso es publicar el pedido desde el landing especial que Grabr habilitará para los nuevos dispositivos o directamente desde la plataforma. Allí, el usuario selecciona el modelo y las características del equipo que busca.

Una vez publicado, el comprador recibe ofertas de viajeros que tienen previsto llegar al país. De esta manera, puede comparar las alternativas disponibles y elegir la que mejor combine precio y tiempo de entrega.

El último paso es coordinar la entrega a través del sistema de mensajería integrado de Grabr. El dinero queda protegido durante la operación y se libera al viajero cuando el comprador confirma que recibió el producto en las condiciones acordadas.

A la posibilidad de acceder al nuevo iPhone pocos días después de su lanzamiento internacional se suma un beneficio que puede reducir el costo de la operación.

Quienes paguen con su saldo en dólares de GrabrFi podrán evitar la percepción de 30% que se aplica a determinadas compras en moneda extranjera, de acuerdo con las condiciones de la operación.

Es decir, sobre una compra alcanzada por esa percepción, ese recargo no se suma al monto abonado mediante el saldo en dólares de la plataforma.