El dólar CCL y el dólar mayorista experimentaron nuevos ajustes. El dólar MEP propuso una suba marginal y el dólar tarjeta concluyó sin cambios
02.09.2026 • 15:15hs • Economía
Economía
El dólar blue sube a $1.545 este miércoles 2 de septiembre y los financieros concluyeron mixtos
El dólar blue (o informal) sube $5 y se consigue a $1.545,00 en el microcentro porteño.
El dólar oficial (o minorista) subió $2,16 respecto al cierre de ayer y finalizó la primera rueda bursátil de septiembre cotizado a $1.535,36.
Por otro lado, el dólar cripto desciende 0,10% y se ofrece a $1.589,69.
"El dólar oficial ya en $1.535 y el CCL cerca de $1.600; mientras tanto, el Gobierno sigue interviniendo fuerte en futuros para contener expectativas", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.
Y agrega: "La pregunta no es si el dólar está 'tranquilo', sino cuánto cuesta mantenerlo tranquilo y por cuánto tiempo"
"No hay que olvidar que el mercado siempre termina pasando la factura", apunta.
El dólar blue se consigue hoy a $1.545 en el microcentro porteño
El dólar blue sube $5: qué pasó con los "otros" dólares
El dólar MEP avanzó $0,83, a $1.533,82.
El dólar contado con liquidación (CCL) se contrajo $4,67, a $1.592,18.
El denominado dólar tarjeta -para compras en el exterior-, concluyó sin cambios, a $1.995,50.
En tanto, el dólar mayorista cedió $2, a $1.511.