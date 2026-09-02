El dólar CCL y el dólar mayorista experimentaron nuevos ajustes. El dólar MEP propuso una suba marginal y el dólar tarjeta concluyó sin cambios

Expertos de iProUP advierten sobre la fuerte intervención del Gobierno para contener el dólar, y su eventual "factura".

Dólar oficial subió a $1.533,20; MEP y CCL retrocedieron, mientras el dólar tarjeta se acerca a los $2.000.

El dólar blue asciende a $1.545 en el microcentro porteño, marcando una suba de $5 hoy en la primera rueda de septiembre.

El dólar blue (o informal) sube $5 y se consigue a $1.545,00 en el microcentro porteño.

El dólar oficial (o minorista) subió $2,16 respecto al cierre de ayer y finalizó la primera rueda bursátil de septiembre cotizado a $1.535,36.

Por otro lado, el dólar cripto desciende 0,10% y se ofrece a $1.589,69.

"El dólar oficial ya en $1.535 y el CCL cerca de $1.600; mientras tanto, el Gobierno sigue interviniendo fuerte en futuros para contener expectativas", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.

Y agrega: "La pregunta no es si el dólar está 'tranquilo', sino cuánto cuesta mantenerlo tranquilo y por cuánto tiempo"

"No hay que olvidar que el mercado siempre termina pasando la factura", apunta.