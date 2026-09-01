El dólar MEP y el dólar CCL ajustaron posiciones. El dólar tarjeta y el dólar mayorista, por su parte, recuperaron la tónica alcista
01.09.2026 • 15:11hs • Economía
Economía
El dólar blue baja a $1.540 este martes 1 de septiembre y los financieros concluyeron mixtos
El dólar blue (o informal) retrocede $15 y se consigue a $1.540,00 en el microcentro porteño.
El dólar oficial (o minorista) subió $1,69 respecto al cierre de ayer y finalizó la primera rueda bursátil de septiembre cotizado a $1.533,20.
Por otro lado, el dólar cripto desciende 0,57% y se ofrece a $1.593,62.
"Arranca septiembre y el dólar oficial y el dólar MEP, prácticamente, empatados; el CCL, en cambio, cerca de $1.600", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.
Y agrega: "Mientras tanto, los futuros arrancan todos en rojo; el mercado, por ahora, no está convalidando una aceleración del dólar".
"Septiembre recién empieza. Veremos cuánto dura esta calma", apunta.
El dólar blue se consigue hoy a $1.540 en el microcentro porteño
El dólar blue baja $15: qué pasó con los "otros" dólares
El dólar MEP retrocedió $1,47, a $1.532,99.
El dólar contado con liquidación (CCL) se contrajo $0,40, a $1.596,85.