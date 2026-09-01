El dólar MEP y el dólar CCL ajustaron posiciones. El dólar tarjeta y el dólar mayorista, por su parte, recuperaron la tónica alcista

Expertos como Marcelo Trovato de Pronóstico Bursátil notan una "calma" sin convalidación de aceleración del dólar.

El dólar oficial subió $1,69 a $1.533,20; el MEP bajó a $1.532,99 y el CCL a $1.596,85.

El dólar blue retrocedió $15 a $1.540 al inicio de septiembre, mientras otras cotizaciones mostraron movimientos mixtos.

El dólar blue (o informal) retrocede $15 y se consigue a $1.540,00 en el microcentro porteño.

El dólar oficial (o minorista) subió $1,69 respecto al cierre de ayer y finalizó la primera rueda bursátil de septiembre cotizado a $1.533,20.

Por otro lado, el dólar cripto desciende 0,57% y se ofrece a $1.593,62.

"Arranca septiembre y el dólar oficial y el dólar MEP, prácticamente, empatados; el CCL, en cambio, cerca de $1.600", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.

Y agrega: "Mientras tanto, los futuros arrancan todos en rojo; el mercado, por ahora, no está convalidando una aceleración del dólar".

"Septiembre recién empieza. Veremos cuánto dura esta calma", apunta.