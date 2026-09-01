La billetera digital, junto con los bancos adheridos, confirma un nuevo listado de promociones en supermercados y nafta durante el mes de septiembre

Estas ofertas de MODO buscan aliviar gastos cotidianos, pero es clave revisar términos y condiciones de cada promoción.

Bancos como Nación, Santander y Galicia ofrecen hasta 20% en Jumbo, Día y Shell, con topes de hasta $56.000.

MODO presenta nuevas promociones en septiembre, con descuentos de hasta el 20% en supermercados, combustible y auto.

La plataforma MODO concentra durante septiembre una nueva batería de promociones vinculadas a distintos bancos y entidades financieras.

Entre los principales beneficios aparecen descuentos en supermercados, combustible y comercios para el automóvil, con reintegros que llegan hasta el 20%.

Su objetivo es colaborar con el bolsillo de sus usuarios en un contexto de presión sobre los gastos cotidianos.

Para eso, la plataforma, junto a distintos bancos, ofrece descuentos, reintegros y opciones de financiación que permite reducir el costo de determinadas compras o postergar el pago sin intereses.

Descuentos en supermercados

Uno de los beneficios más destacados del mes es el de Jumbo, que ofrece 20% de descuento los martes y jueves, con un tope de $25.000 mensuales por banco.

Para acceder, la compra debe alcanzar un mínimo de $100.000 y la promoción se encuentra vigente hasta el 30 de septiembre. La propuesta alcanza a una amplia cantidad de entidades, entre ellas:

Banco Nación

Santander

BBVA

Galicia

Banco Santa Fe

Credicoop

Supervielle

Comafi

ICBC

Macro

Banco Ciudad

Es importante revisar los términos y condiciones de MODO y las entidades bancarias asociadas

Además, las billeteras YOY y Buepp también ofrecen beneficios en supermercados. El beneficio se encuentra disponible desde su aplicación bancaria.

En supermercados Día, MODO ofrece otro 20% de descuento y los días elegidos son viernes y sábados. El beneficio posee un tope de $20.000 mensuales por banco y requiere una compra mínima de $35.000.

Nuevos descuentos para el sector automotor

Los combustibles también tienen beneficios específicos dentro de MODO y cada descuento depende de las distintas entidades y sus condiciones.

Entre las propuestas vigentes aparece Banco Nación, que ofrece 20% de reintegro en estaciones de servicio adheridas, con tarjetas Visa o Mastercard a través de MODO BNA+.

El beneficio posee un tope de $56.000 por usuario por mes y, según sus términos, está dirigido exclusivamente a clientes seleccionados que hayan recibido la oferta. La promoción se extiende hasta diciembre de 2026.

Por otro lado, los clientes de Banco Supervielle pueden acceder a 10% de reintegro en estaciones Shell adheridas todos los domingos con tarjeta de débito Visa a través de MODO. El beneficio tiene un tope de $10.000 mensuales por usuario y se encuentra vigente hasta el 30 de septiembre.

En el rubro automotor, MODO también ofrece beneficios en Autoshop, una alternativa para quienes tienen que afrontar gastos vinculados al mantenimiento del vehículo.

La promoción contempla 15% de reintegro los jueves, viernes y sábados, con un tope de $15.000 por banco al mes. Entre las entidades que figuran en la promoción se encuentran:

Banco Nación

Galicia

BBVA

Santander

Macro

El beneficio se suma a las promociones de combustibles y permite reducir el costo de otras compras relacionadas con el auto.

De esta manera, la plataforma concentra beneficios para distintos gastos cotidianos durante septiembre.

Sin embargo, antes de realizar una compra es importante revisar los términos y condiciones de cada promoción, ya que los topes, días de vigencia, montos mínimos y bancos participantes pueden variar según el comercio.