El noveno mes del año llegará con subas en gastos habituales de los hogares y varios precios ya tienen nuevos valores confirmados.

Las prepagas ajustarán sus cuotas entre 1,9% y 3,11% y los colegios privados subirán hasta 4,2% según la jurisdicción y la institución educativa.

Los boletos de colectivos tendrán subas de hasta 4,3% y el tren llegará a $480, mientras que el subte costará $1.753 para usuarios con tarjeta registrada.

Septiembre llega con aumentos en servicios esenciales como transporte, peajes, prepagas y cuotas de colegios privados en el Área Metropolitana.

Septiembre próximo llegará con nuevos aumentos en varios de los gastos diarios para los integrantes de los hogares argentinos, entre los que se destacan:

colectivos

subte

trenes

peajes

prepagas

colegios

Los incrementos serán diferentes, según el servicio, y dependerán de la zona, la empresa o el tipo de usuario.

Entre los ajustes ya confirmados aparecen subas de hasta 4,3% en colectivos bonaerenses, mientras que las cuotas de las prepagas tendrán aumentos de entre 1,9% y 3,11%.

El transporte concentrará buena parte de las modificaciones. Habrá nuevos valores para los colectivos de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, el subte y los trenes del AMBA. También aumentarán los peajes de las autopistas porteñas.

En educación, los colegios privados tendrán ajustes diferentes según la jurisdicción. En la Ciudad de Buenos Aires, las cuotas subirán 4,2%, mientras que en la provincia de Buenos Aires el incremento autorizado será de 2,5%.

A continuación se detallará cuánto aumentará cada servicio y cuáles serán los nuevos valores que comenzarán a regir desde septiembre.

Las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Belgrano Sur tendrán un boleto mínimo de $480, frente a los $420 actuales.

Aumentos en colectivos y subtes

Los colectivos también tendrán nuevos valores desde septiembre. En las líneas bajo jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, el aumento será de 4,1%. Según la distancia:

Hasta 3 km: $887,99

De 3 a 6 km: $986,70

De 6 a 12 km: $1.062,70

Más de 12 km: $1.138,77

Para las líneas que dependen de la provincia de Buenos Aires, la suba será de 4,3%.

Hasta 3 km: $1.158,97

De 3 a 6 km: $1.303,83

De 6 a 12 km: $1.448,71

De 12 a 27 km: $1.738,45

Más de 27 km: $2.043,84

El subte aumentará desde el 1° de septiembre. El pasaje con SUBE registrada tendrá una suba de alrededor de 4,1% y pasará a costar $1.753. Para quienes utilicen una tarjeta sin registrar, el valor será de $2.541,10.

Los trenes del AMBA tendrán un incremento mayor. Las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Belgrano Sur tendrán un boleto mínimo de $480, frente a los $420 actuales. El aumento representa alrededor de 14,3%.

Peajes cuánto habrá que pagar en las autopistas porteñas

Los peajes de las autopistas de la Ciudad también tendrán una actualización de alrededor de 4,1%. Para vehículos livianos de dos ejes, circular por las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno costará:

horario normal: $4.707,81

hora pico: $6.671,74

En las autopistas Illia, Sarmiento y Salguero, los valores serán de $1.961,39 en horario normal y $2.773,69 en hora pico.

También habrá nuevos valores para el peaje de Alberti, que costará $1.490,92 fuera de la hora pico y $1.882,96 durante ese período. En el Paseo del Bajo, los vehículos livianos pagarán $10.416,61.

Colegios y prepagas aumentan sus cuotas

Las cuotas de los colegios privados también tendrán nuevos valores en septiembre. En la Ciudad de Buenos Aires, el aumento autorizado será de 4,2%.

En la provincia de Buenos Aires, las cuotas tendrán una actualización de 2,5%. Los porcentajes se aplicarán sobre los valores correspondientes a cada establecimiento y alcanzarán a las familias que envían a sus hijos a instituciones privadas de ambas jurisdicciones.

Las empresas de medicina prepaga aplicarán nuevos aumentos en las cuotas a partir de septiembre. Según los valores comunicados a la Superintendencia de Servicios de Salud, las subas se ubicarán entre 1,9% y 3,11%, aunque varían de acuerdo con la empresa y el plan contratado.

Entre los principales ajustes se encuentran: