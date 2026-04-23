Ualá, la billetera de Pierpaolo Barbieri, actualizó su cuenta remunerada y sigue liderando la tabla de rendimientos. Cómo acceder a la TNA más alta

La cuenta remunerada de Ualá rinde hasta 27% TNA en abril y sigue arriba entre las alternativas más atractivas para hacer crecer los pesos sin resignar disponibilidad.

La fintech que lidera Pierpaolo Barbieri mantiene su propuesta competitiva. La gran ventaja de esta herramienta es que no inmoviliza el dinero: los pesos quedan disponibles las 24 horas, todos los días, y al mismo tiempo generan rendimientos diarios.

El sistema funciona con tres escalones de tasas que suben automáticamente según el nivel de actividad que cada usuario registre dentro de la app durante el mes.

La tasa de inicio es del 21% TNA, sin requisitos ni condiciones adicionales. Desde ese piso, el rendimiento puede escalar hasta el 27% TNA si se cumplen determinados niveles de uso.

Lo interesante es que el impacto de la suba es inmediato: cuando se alcanza un nuevo nivel, la tasa aumenta desde el día siguiente y se mantiene durante el resto del mes.

Cómo llegar al 27% TNA en la cuenta remunerada de Ualá

El sistema escalonado premia la actividad dentro de la billetera. Cuanto más se use Ualá para operar, mejor rinde el dinero que queda en cuenta. Los niveles funcionan por acumulación mensual de operaciones.

Si durante el mes se registran movimientos por al menos $250.000, se accede al Nivel Plus con 24% TNA. Y si se superan los $500.000 en operaciones, se alcanza el Nivel Plus más alto con 27% TNA.

El tope de dinero remunerado es de $1.000.000. A partir de mayo, como cada nuevo mes, el contador se reiniciará, lo que permite volver a escalar la tasa según la actividad del período siguiente.

Este sistema busca fidelizar a los usuarios que eligen a Ualá como su billetera principal, no solo como un lugar donde estacionar pesos. La lógica es clara: quien más usa la app, más beneficios obtiene.

Qué operaciones suman para mejorar el rendimiento

Ualá contabiliza un conjunto amplio de movimientos dentro de la plataforma para calcular el nivel de actividad mensual, desde compras cotidianas hasta inversiones en dólares y CEDEARs. La idea es que todo lo que se haga dentro del ecosistema sume para escalar la tasa.

Las operaciones que cuentan para mejorar el rendimiento incluyen:

Compras con tarjetas Ualá y pagos con código QR.

Recargas de celular y pago de servicios públicos.

Pago del resumen de tarjetas de crédito de otros bancos.

Compra y venta de dólares dentro de la app.

Inversiones en acciones, bonos y CEDEARs.

Contratación de seguros.

Cobros con Ualá Bis (la solución para comercios).

Este criterio flexible permite que usuarios con distintos perfiles de consumo puedan alcanzar los niveles más altos. No es necesario concentrarse solo en compras: quien invierte en dólares o paga servicios también acumula para subir la tasa.

Plazo fijo de Ualá: tasas de hasta 28% TNA para quienes inmovilicen

Para quienes manejan montos superiores al tope de $1.000.000 o están dispuestos a resignar liquidez por una tasa más alta, Ualá ofrece plazos fijos por 60, 90, 180 y hasta 365 días con rendimientos de hasta 28% TNA.

Las tasas vigentes según el plazo son las siguientes:

A 60 días: 23% TNA

A 90 días: 24% TNA

A 180 días: 26% TNA

A 365 días: 28% TNA

De esta forma, la fintech cubre dos perfiles distintos: el usuario que prioriza liquidez total sobre sus pesos y aquel que puede inmovilizar capital a cambio de un rendimiento superior.