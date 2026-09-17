Septiembre consolida una marcada aceleración en la dolarización de carteras en la Argentina. Con un tipo de cambio mayorista que quebró la barrera psicológica de los $1.500 y se estabilizó en torno a $1.512 por unidad tras la flexibilización oficial del techo cambiario, los ahorristas profundizaron su cobertura en moneda dura.

Un informe elaborado por Ignacio Morales, Chief Investment Officer (CIO) de Wise Capital, al que accedió iProUP, reveló que las personas físicas adquirieron un neto de u$s4.124 millones en julio, destinando u$s2.916 millones exclusivamente al atesoramiento personal. Este volumen volcado a billetes representó un salto del 45% respecto de los u$s2.015 millones registrados el mes previo, con un total de 1,7 millones de individuos comprando divisas en el mercado oficial.

Sin embargo, resguardar los billetes bajo el colchón o en cajas de seguridad expone al capital a una pérdida silenciosa de poder adquisitivo frente a la inflación global y la firmeza de las tasas internacionales. De hecho, el índice de precios en EE.UU. trepó al 3,4% mensual en agosto y la Fed respondió con un aumento de los tipos de interés hasta 4% que golpeó a Wall Street.

Frente a este desafío, los reportes mensuales de IOL invertironline y Wise Capital estructuraron estrategias para poner a trabajar los dólares mediante carteras adaptadas a perfiles conservadores y agresivos.

Cómo invertir en una cartera conservadora con renta recurrente en dólares

Para los inversores que priorizan la estabilidad patrimonial y buscan un flujo periódico de divisas sin asumir riesgos excesivos, la cartera de Inversiones Más Estables de IOL plantea una distribución del 60% en Renta Fija y 40% en Renta Variable, tras registrar un rendimiento anual del 18,4% en moneda dura.

Los componentes de esta estrategia son:

FCI IOL Dólar Ahorro Plus - IOLDOLD (30%) : fondo conservador en dólares colocado en Letras del Tesoro estadounidense, plazos fijos regionales y deuda corporativa energética. Acumula una suba del 3,76% en el año (5,79% anualizado)

: fondo conservador en dólares colocado en Letras del Tesoro estadounidense, plazos fijos regionales y deuda corporativa energética. Acumula una suba del BONAR 2027 - AO27 (10%) : bono soberano bajo ley local con un cupón del 6% TNA en dólares que liquida renta mensual recurrente y amortiza íntegramente al vencimiento en octubre de 2027

: bono soberano bajo ley local con un que liquida renta mensual recurrente y amortiza íntegramente al vencimiento en FCI IOL Cash Management - IOLCAMA (10%) : herramienta para optimizar saldos transaccionales en pesos a corto plazo (5 días a 6 meses) con rescate en 24 horas y tasa estimada del 30% TNA

: herramienta para (5 días a 6 meses) con rescate en 24 horas y Obligaciones Negociables AAA de Vaca Muerta (10%) : se divide en partes iguales entre Tecpetrol 2034 (TTCDO, 5%) e YPF 2031 (YMCXO, 5%), ambas bajo ley Nueva York y orientadas al negocio de gas y petróleo

: se divide en partes iguales entre Tecpetrol 2034 (TTCDO, 5%) e YPF 2031 (YMCXO, 5%), ambas bajo ley Nueva York y orientadas al negocio de gas y petróleo ETF Consumo Básico EE.UU. - XLP (10%) : exposición a marcas esenciales de baja volatilidad y dividendos sostenidos como Procter & Gamble, Walmart, Costco y Coca-Cola

: exposición a como Procter & Gamble, Walmart, Costco y Coca-Cola ETF S&P 500 Tradicional - SPY (10%) : réplica directa de las 500 corporaciones líderes de Wall Street con amplia cobertura sectorial

: réplica directa de las con amplia cobertura sectorial Diversificación defensiva global (20% restante): asigna un 5% al ETF Europa Large Cap (IEUR) por el ciclo de bajas de tasas del Banco Central Europeo; 5% a Berkshire Hathaway (BRKB) por su liquidez disciplinada; 5% al ETF de Utilities (XLU) traccionado por la demanda de energía de la IA; y 5% al ETF S&P 500 Equal Weight (RSP) para equilibrar el peso de las tecnológicas

Las carteras de inversión que mira la City para ganar en dólares (generado con IA)

Cómo invertir en un portafolio agresivo para mayor apreciación de capital

Para quienes buscan maximizar retornos asumiendo mayor volatilidad, el portafolio de Mayor Potencial invierte su ecuación asignando un 60% a Renta Variable y 40% a Renta Fija, luego de haber rendido un 31,4% en dólares en los últimos doce meses. La composición contempla:

Curva soberana y doble cobertura en pesos (40%) : destina un 10% al BONAR 2035 (AL35) con una TIR del 10,3% para capturar compresión de riesgo país; 10% al BONAR 2027 (AO27) y 10% al BONAR 2029 (AO29) por sus cupones del 6% mensual; y un 1 0% al Bono Dual TXMD9 que paga el máximo entre inflación (CER) y tasa mayorista (TAMAR + 9,5% anual)

: destina un (AL35) con una TIR del 10,3% para capturar compresión de riesgo país; (AO27) y (AO29) por sus cupones del 6% mensual; y un 1 que paga el máximo entre inflación (CER) y tasa mayorista (TAMAR + 9,5% anual) Semiconductores e infraestructura de Inteligencia Artificial (20%) : pondera un 5% en Alphabet (GOOGL) tras crecer 82% en Google Cloud ; 5% en Taiwan Semiconductor (TSM) como fundición clave del 68% de los chips globales ; 5% en Nvidia (NVDA) con valuación forward de 24x y recompra de acciones por u$s80.000 millones ; y 5% en Micron Technology (MU) a 6,1x P/E forward y salto proyectado de 111% en beneficios

: pondera un 5% en Alphabet (GOOGL) tras crecer ; 5% en Taiwan Semiconductor (TSM) como fundición clave del ; 5% en Nvidia (NVDA) con valuación forward de 24x y recompra de acciones por ; y 5% en Micron Technology (MU) a 6,1x P/E forward y salto proyectado de Energía, finanzas y biotecnología (40% restante): incorpora un 5% en Nubank (NU) por su expansión en México y Colombia; 5% en Vista Energy (VIST) con producción récord (+32% i.a.) a 3,4x EV/EBITDA; 5% en Banco Macro (BMA) con ROE del 10%; 10% en el defensivo ETF XLP; y 5% en cada uno de los fondos cotizados IBB (Biotecnología), XLU (Servicios Públicos) e IEUR (Europa)

Cuáles son las tensiones que condicionan a los mercados

Las decisiones de inversión se toman en un escenario donde convergen factores domésticos e internacionales de alta volatilidad.

En primer lugar, el ritmo de compras del Banco Central y reservas. Pese a que la autoridad monetaria sumó u$s82 millones en la última rueda y acumula compras por u$s14.049 millones en 2026 (con reservas brutas en u$s49.791 millones), la velocidad de absorción de divisas se ralentizó en agosto, obligando al Gobierno a convalidar un tipo de cambio más flexible en $1.512 para no asfixiar la liquidez vía tasas.

El sesgo contractivo de la Reserva Federal. Las declaraciones de Kevin Warsh en Jackson Hole ratificaron que la inflación núcleo del PCE (3,3% i.a.) sigue elevada, lo que derivó en que subiera las tasas 25 puntos básicos hasta 4%. El rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años escaló a 5% y los de 30 años al 5,35%.

Por último, la situación en el Estrecho de Ormuz llevó al barril de crudo hasta los u$s103. Tras el vencimiento sin acuerdo del Memorando de Islamabad y los ataques militares en la isla de Larak, el tránsito marítimo colapsó al 17% de su media habitual, reactivando los temores inflacionarios globales.

Aviso de advertencia y educación financiera:

El presente artículo tiene fines exclusivamente informativos y periodísticos, y no constituye una recomendación de compra, venta o asesoramiento financiero. Toda inversión en instrumentos del mercado de capitales (bonos soberanos, obligaciones negociables, fondos comunes de inversión, acciones y Cedears) conlleva riesgos derivados de la volatilidad de precios, fluctuaciones del tipo de cambio y condiciones macroeconómicas locales e internacionales. Se recomienda a los ahorristas analizar los prospectos de emisión y reglamentos de cada activo, evaluar exhaustivamente si el nivel de riesgo resulta compatible con su perfil patrimonial y consultar con un Asesor Financiero Matriculado ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) antes de tomar decisiones de inversión.