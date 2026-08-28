Tras el recorte al beneficio para pasajero frecuente, plataformas digitales compiten con ofertas que buscan aliviar el costo del traslado diario

Plataformas de movilidad buscan compensar pérdida del subsidio con descuentos, pero sus viajes siguen siendo más caros que el transporte público integrado.

DiDi ofrece hasta 50% de descuento en viajes a estaciones de tren, mientras Uber lanza "Precio Fijo" y paquetes prepagos para recorridos habituales.

El boleto integrado de transporte en CABA eliminó el descuento para combinaciones tren-subte/colectivo porteño desde agosto 2026, afectando el ahorro.

Desde comienzos de agosto de 2026, los pasajeros que llegan a la Ciudad de Buenos Aires en tren y continúan su recorrido en subte o en un colectivo porteño dejaron de recibir el descuento correspondiente al segundo tramo.

Hasta entonces, el boleto integrado permitía pagar tarifa completa en el primer viaje, acceder a una reducción del 50% en el segundo y obtener una bonificación del 75% desde el tercero, siempre que las combinaciones ocurrieran dentro de un período de 120 minutos.

El beneficio ahora quedó limitado según la jurisdicción del transporte y el orden del recorrido: si alguien toma primero un tren, administrado por Nación, y después un subte o colectivo que depende de la Ciudad, el segundo boleto se cobra completo. Si el trayecto arranca en subte y sigue en tren, la bonificación se mantiene.

El sistema también continúa vigente para combinaciones entre subte y las 27 líneas de colectivos administradas por la Ciudad, y cuando el segundo medio es un tren o colectivo de jurisdicción nacional.

Desde la Ciudad sostienen que Nación dejó de financiar las combinaciones entre jurisdicciones a fines de 2024 y que la administración porteña absorbió el costo hasta julio. Nación atribuye la decisión a CABA y afirma que mantiene la Red SUBE en los servicios bajo su control.

¿Qué ofrece DiDi para quienes combinan con el tren?

DiDi es la única de las tres plataformas que vinculó explícitamente su promoción con el cambio en la Red SUBE.

La aplicación comenzó a aplicar un descuento de hasta 50% en los viajes que conectan con estaciones estratégicas de ocho líneas:

Sarmiento

Roca

Mitre

San Martín

Belgrano Norte

Belgrano Sur

Urquiza

Tren de la Costa

No requiere ingresar código. La app identifica el punto de partida o destino y aplica el beneficio automáticamente cuando el recorrido cumple las condiciones.

Según informó la compañía, el descuento ya se está implementando y se extenderá progresivamente a todos los usuarios. Sin embargo, la información difundida no precisa el tope de reintegro en pesos, la cantidad de viajes disponibles por pasajero ni la fecha de finalización.

Esa falta de precisión es relevante: sin tope declarado, el usuario no puede calcular de antemano cuánto va a ahorrar realmente en un mes de uso.

¿Cómo funcionan el Precio Fijo y los paquetes prepagos de Uber?

Uber presentó los Pases de Viaje, dos herramientas que no fueron diseñadas específicamente como respuesta al cambio en la Red SUBE pero apuntan al mismo público: quien hace el mismo trayecto todos los días.

Precio Fijo permite proteger durante 30 días el valor máximo de un recorrido habitual: el usuario paga una suscripción mensual de $1.699, elige el trayecto y selecciona una franja horaria de una hora.

Si el precio del viaje sube por demanda o tránsito, se mantiene el valor protegido. Si la tarifa disponible resulta menor, el pasajero paga la más baja. Es válido para un viaje diario, ida o vuelta, en UberX, admite todas las formas de pago y la compañía estima un ahorro potencial de hasta $25.000 mensuales.

Prepago permite comprar paquetes de viajes por adelantado para un mismo recorrido, con descuentos escalonados:

5% con cinco viajes

con cinco viajes 10% con diez

con diez 15% con quince

con quince 20% con veinte

Los viajes deben realizarse dentro de la franja horaria configurada y también se limitan a UberX.

Ambas funciones estarán disponibles progresivamente en todas las provincias. Para verificar si ya están habilitadas hay que ingresar a "Cuenta" en la app, seleccionar "Ahorrá en tus viajes" y configurar el trayecto habitual.

¿Qué conviene según tu recorrido diario?

La decisión depende de tres variables: la frecuencia del viaje, si el trayecto es fijo y con qué tarjeta pagás.

Si hacés el mismo recorrido todos los días en la misma franja horaria, Precio Fijo de Uber tiene sentido matemático: la suscripción de $1.699 se amortiza con un solo viaje en el que la tarifa dinámica hubiera subido.

Si viajás varias veces por semana pero sin regularidad diaria, el paquete Prepago de Uber ofrece un descuento cierto sin costo de suscripción, aunque exige pagar todo por adelantado.

Si tu trayecto conecta con alguna de las ocho líneas de tren, el descuento automático de DiDi no requiere ninguna gestión previa y se aplica solo.

Y si sos usuario de Mastercard y viajás en horario laboral, Cabify mantiene una promoción con esa tarjeta que bonifica al 100% el viaje de regreso para quienes viajan entre las 7 y las 8:59. Funciona de lunes a viernes con un límite de dos viajes bonificados por usuario al mes. La plataforma ofrece además descuentos de hasta 40% con tarjetas de distintos bancos y billeteras virtuales, con condiciones que varían según cada entidad.

La advertencia que ninguna app menciona: ninguna de estas promociones equivale al boleto integrado. Un viaje en auto cuesta considerablemente más que una combinación de transporte público, incluso con 50% de descuento. Lo que estas herramientas ofrecen es previsibilidad de gasto, no equivalencia de costo.