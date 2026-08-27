El dólar MEP y el dólar mayorista experimentaron ajustes. El dólar CCL concluyó con una suba marginal, mientras que el dólar tarjeta concluyó sin cambios

Analistas de Pronóstico Bursátil señalan que la volatilidad y el precio de las divisas financieras dependen de la próxima licitación de deuda local.

El dólar oficial minorista cerró a $1.532,86 tras una mínima suba, mientras que el dólar cripto registra un descenso del 0,11% hasta los $1.601,04.

El dólar blue cotiza a $1.555 en el microcentro porteño, manteniendo su valor estable en una jornada marcada por la cautela del mercado cambiario.

El dólar blue (o informal) se consigue a $1.555,00 en el microcentro porteño.

El dólar oficial (o minorista) avanzó $0,01 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda a $1.532,86.

Por otro lado, el dólar cripto baja 0,11% y se ofrece a $1.601,04.

"Fue un calco del día de ayer; el dólar vuelve a hablar y hay que prestar atención a la foto", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.

Y remarca: "El mercado sigue desconfiando, esperando la licitación de hoy, y mañana hablará".