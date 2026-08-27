El dólar MEP y el dólar mayorista experimentaron ajustes. El dólar CCL concluyó con una suba marginal, mientras que el dólar tarjeta concluyó sin cambios
27.08.2026 • 15:15hs • Economía
Economía
El dólar blue se toma un respiro en $1.555 este jueves 27 de agosto y los financieros concluyeron mixtos
El dólar blue (o informal) se consigue a $1.555,00 en el microcentro porteño.
El dólar oficial (o minorista) avanzó $0,01 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda a $1.532,86.
Por otro lado, el dólar cripto baja 0,11% y se ofrece a $1.601,04.
"Fue un calco del día de ayer; el dólar vuelve a hablar y hay que prestar atención a la foto", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.
Y remarca: "El mercado sigue desconfiando, esperando la licitación de hoy, y mañana hablará".
El dólar blue se consigue hoy a $1.555 en el microcentro porteño
El dólar blue opera sin cambios: qué pasó con los "otros" dólares
El dólar MEP bajó $5,47, a $1.537,36.
El dólar contado con liquidación (CCL) avanzó $0,38%, a $1.602,12.
El denominado dólar tarjeta -para compras en el exterior-, concluyó sin cambios en su cotización, a $1.995,50.
En tanto, el dólar mayorista cedió $2, a $1.512.