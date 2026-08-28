Cabify ofrece promociones con Mastercard, BBVA, Comafi y Ualá que permiten acceder a viajes gratis o descuentos de hasta $50.000

La iniciativa se suma a otros beneficios de Cabify y DiDi para ahorrar en transporte con apps.

La promoción aplica de L a V, de 7 a 8:59 hs, permitiendo hasta dos vouchers por usuario de Mastercard.

Cabify ofrece 100% de descuento en viajes (tope $25.000) pagando con Mastercard, vigente hasta agosto de 2026.

La promoción de Cabify aplica de lunes a viernes para usuarios que realicen un viaje en Cabify entre las 7:00 y las 8:59 hs y lo abonen con una tarjeta Mastercard emitida en Argentina.

Cada usuario puede recibir hasta dos vouchers durante toda la vigencia de la promoción. Es decir, que una misma tarjeta puede utilizarse en distintas cuentas.

Para acceder a la promoción, la tarjeta debe estar asociada a la cuenta de Cabify y utilizarse como medio de pago del viaje realizado durante el horario establecido. El beneficio está disponible para titulares de tarjetas Mastercard de:

crédito

débito

corporativas

prepago

El descuento puede aplicarse a viajes de categorías Cuanto Antes, Prioritario, Promo, Tazi, Cabify Mujer y puede utilizarse para cualquier destino dentro de las zonas donde opere la aplicación.

De este modo, Cabify, una de las principales apps de movilidad, extendió sus beneficios de viajes con 100% de descuento, con un tope de $25.000 para los usuarios que paguen con tarjetas Mastercard.

El beneficio estará vigente en Argentina hasta el 31 de agosto de 2026 y busca ofrecer una alternativa de ahorro para quienes utilizan servicios de transporte mediante aplicaciones.

El beneficio estará vigente en Argentina hasta el 31 de agosto de 2026

Otras promociones para viajar más barato con Cabify

Mastercard ofrece 50% de descuento en Cabify en los primeros cincdo viajes, con un tope e $4.000 por viaje, con el código 5MASTER para usuarios nuevos o que no hayan utilizado la aplicación durante los últimos 90 días.

Sin embargo, la aplicación cuenta con otros descuentos bancarios y con tarjetas. Brubank, por ejemplo, ofrece durante agosto un reintegro del 40% en Cabify para clientes de su Plan Ultra, con un tope de $6.000 por compra y hasta cinco operaciones durante el período promocional.

BBVA Mastercard Black, que tambien permite acceder a un 100% de descuento en un viaje hacia o desde el aeropuerto de Ezeiza, con un tope de reintegro de $50.000. La promoción fue extendida hasta el 31 de diciembre de 2026 y requiere utilizar el código MCBBVA2026.

Por su parte, los clientes de Banco Comafi pueden acceder a un 20% de descuento todos los días al pagar sus viajes con tarjetas Visa o Mastercard emitidas por la entidad.

También hay una alternativa para clientes de Ualá. La billetera ofrece un 50% de descuento en determinados viajes de Cabify al pagar con una Mastercard emitida por la compañía.

DiDi también ofrece descuentos para estudiantes

En paralelo, DiDi lanzó "Una a Favor", un programa dirigido a la comunidad universitaria que contempla descuentos de hasta 80% en viajes hacia y desde universidades.

La iniciativa es para estudiantes, docentes y personal universitario y apunta a extender beneficios a más de 16 universidades en distintas ciudades del país. Según datos de la compañía, el programa tiene un potencial de alcance de más de 300.000 estudiantes.

De esta manera, las aplicaciones de movilidad suman promociones y programas específicos para reducir el costo de los traslados, tanto para quienes utilizan estos servicios diariamente como para segmentos puntuales, como estudiantes y usuarios bancarizados.