La promoción permite viajar gratis en Cabify entre las 7 y las 9 con Mastercard. El beneficio alcanza hasta $25.000 por viaje y dura hasta el 18 de agosto

Cabify amplió sus promociones de viajes gratuitos para sus clientes hasta el 18 de agosto. Quienes abonen con tarjetas de crédito Mastercard podrán acceder a un reintegro de 100% en viajes realizados entre las 7 y las 9 de la mañana, de lunes a viernes.

La promoción estará vigente en Argentina hasta 18 de agosto de 2026 y contempla un descuento total sobre el precio del viaje, con un tope de $25.000 por traslado.

El beneficio está disponible para titulares de tarjetas de crédito, débito y prepago Mastercard emitidas por entidades de la Argentina que tengan la tarjeta registrada como medio de pago en la aplicación de Cabify.

Para acceder al descuento, los usuarios deberán solicitar el viaje entre las 7:00 y las 8:59 de lunes a viernes, durante el período de vigencia de la promoción.

Además, deberán ingresar el código promocional MASTERAGO antes de confirmar el servicio. El descuento se aplicará directamente sobre el precio final del viaje y podrá visualizarse en la aplicación antes de solicitarlo.

El beneficio también es acumulable con promociones bancarias, aunque no puede combinarse con otros códigos promocionales dentro de la aplicación.

Hasta cuándo está disponible la promoción

La promoción estará disponible en aquellas ciudades y provincias de Argentina donde Cabify opere durante el período establecido.

El beneficio contempla un máximo de dos viajes por usuario durante todo el período promocional. En cada traslado, el descuento será del 100%, aunque con un límite de $25.000.

Por ejemplo, si un viaje cuesta $18.000, el usuario podrá acceder a un descuento equivalente al total del servicio. Si el traslado tiene un valor de $30.000, el descuento será de $25.000 y deberá abonar los $5.000 restantes.

La promoción se encuentra disponible para los viajes realizados en las categorías:

Cabify

Cuanto Antes

Prioritario

Promo

Taxi

Cabify Mujer

El descuento se verá reflejado en el precio final antes de confirmar el servicio, por lo que el usuario podrá verificar el monto a pagar antes de solicitar el viaje.

De esta manera, Cabify extiende una de sus promociones para los viajes de la mañana y permite a los clientes que utilicen Mastercard acceder a hasta dos traslados con un descuento de hasta $25.000 cada uno durante el período de vigencia.