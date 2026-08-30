El menú para posicionarse en activos internacionales desde la plaza doméstica vuelve a dar un salto cuantitativo y cualitativo. A través del programa autorizado por Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) y estructurado por Banco Comafi como entidad emisora, se anunció la incorporación al mercado local de nuevos Certificados de Depósito Argentinos (CEDEAR).

Estos instrumentos permiten adquirir en pesos una porción de activos que operan en Wall Street u otras plazas globales y, según Balanz, ofrecen cuatro beneficios clave:

Accesibilidad con bajo monto de entrada

Cobertura cambiaria implícita (su cotización en moneda local se ajusta automáticamente si sube el tipo de cambio financiero)

Cobro de dividendos en moneda dura acreditados directamente en "dólar cable" (USD CCL)

Ventajas impositivas al estar exentos del impuesto a las Ganancias sobre el resultado de compraventa para personas humanas en el país

Estos instrumentos se adaptan a perfiles moderados y agresivos que buscan dolarizar sus ahorros eludiendo el riesgo local argentino, asumiendo la volatilidad propia de la renta variable global.

Con la nueva tanda de CEDEAR que anunció Comafi, a los papeles favoritos que tradicionalmente concentran el volumen de los argentinos –como Apple, Coca-Cola, Mercado Libre, Vista Energy o los fondos del S&P 500 (SPY) y el Nasdaq (QQQ)–, ahora se suman alternativas como SK Hynix, Dell o Morgan Stanley para acceder al circuito formal.

Esto permitirá diversificar carteras hacia la infraestructura física de la Inteligencia Artificial (microchips, memorias y servidores), la generación eléctrica para centros de datos, los gigantes del Real Estate logístico y los fondos cotizados agrícolas de soja y maíz.

¿Cuáles son los nuevos CEDEAR de acciones y ETF?

Si bien resta la confirmación de la fecha oficial a partir de la cual quedarán habilitados para operar en la rueda de negociación, la llegada de estos instrumentos amplía el abanico para los ahorristas locales, que ahora pueden entrar con pocos pesos a toda la cadena de valor que sostiene el desarrollo global de la tecnología y las materias primas.

Además de acciones, también es posible exponerse mediante CEDEAR a ETF (Exchange Traded Funds) que son fondos cotizados que invierten en un rubro. Los analistas recomiendan a perfiles conservadores apostar por ETF diversificados o activos de infraestructura y Real Estate de menor oscilación, evitando concentrar capital en empresas tecnológicas individuales de alta volatilidad.

La nómina de compañías anunciada abarca desde la cadena de valor de los semiconductores y la energía hasta el sector inmobiliario y de salud, con sus respectivos ratios de canje informados por Banco Comafi:

SK Hynix (SKHY) – Ratio 25:1: Fabricante surcoreano líder global en memorias HBM, DRAM y NAND, un componente indispensable para el hardware de Inteligencia Artificial

Fabricante surcoreano líder global en memorias HBM, DRAM y NAND, un componente indispensable para el hardware de Inteligencia Artificial KLA Corporation (KLAC) – Ratio 34:1: Proveedor mundial de equipamiento de inspección, metrología y control de procesos para la fabricación de microchips avanzados

Proveedor mundial de equipamiento de inspección, metrología y control de procesos para la fabricación de microchips avanzados Dell Technologies (DELL) – Ratio 74:1: Proveedor global de infraestructura tecnológica con fuerte despliegue de servidores corporativos y soluciones para data centers

Proveedor global de infraestructura tecnológica con fuerte despliegue de servidores corporativos y soluciones para data centers Western Digital (WDC) – Ratio 92:1: Especialista en almacenamiento masivo de datos mediante discos rígidos y memorias para centros de procesamiento

Especialista en almacenamiento masivo de datos mediante discos rígidos y memorias para centros de procesamiento GE Vernova (GEV) – Ratio 180:1: División de infraestructura y generación eléctrica de General Electric, enfocada en redes, energía eólica y provisión ante la creciente demanda energética global

División de infraestructura y generación eléctrica de General Electric, enfocada en redes, energía eólica y provisión ante la creciente demanda energética global Talen Energy (TLN) – Ratio 63:1: Generadora y comercializadora de energía eléctrica en EE.UU. con capacidad nuclear y térmica orientada a abastecer centros de datos continuos

Generadora y comercializadora de energía eléctrica en EE.UU. con capacidad nuclear y térmica orientada a abastecer centros de datos continuos Morgan Stanley (MS) – Ratio 41:1: Banco de inversión global con liderazgo en banca corporativa, suscripciones bursátiles y gestión patrimonial (wealth management)

Banco de inversión global con liderazgo en banca corporativa, suscripciones bursátiles y gestión patrimonial (wealth management) Interactive Brokers (IBKR) – Ratio 17:1: Plataforma internacional de intermediación y corretaje electrónico multiactivo

Plataforma internacional de intermediación y corretaje electrónico multiactivo Welltower (WELL) – Ratio 48:1 (o 40:1 según programa): Fideicomiso inmobiliario (REIT) especializado en infraestructura para la salud y complejos residenciales para adultos mayores

Fideicomiso inmobiliario (REIT) especializado en infraestructura para la salud y complejos residenciales para adultos mayores Prologis (PLD) – Ratio 29:1: El mayor REIT logístico global, propietario de centros de distribución y depósitos que concentran el flujo del comercio electrónico internacional

El mayor REIT logístico global, propietario de centros de distribución y depósitos que concentran el flujo del comercio electrónico internacional Linde (LIN) – Ratio 102:1: Productor global de gases industriales y medicinales para manufactura pesada, salud y electrónica

Productor global de gases industriales y medicinales para manufactura pesada, salud y electrónica Sherwin-Williams (SHW) – Ratio 69:1: Empresa líder en fabricación y comercialización de pinturas, recubrimientos y materiales para la construcción

Empresa líder en fabricación y comercialización de pinturas, recubrimientos y materiales para la construcción Natera (NTRA) – Ratio 51:1: Empresa biotecnológica orientada al diagnóstico genético, oncología y medicina de precisión personalizada

Por su parte, los nuevos fondos cotizados amplían la exposición regional y a materias primas agrícolas a través de contratos de futuros:

Teucrium Soybean Fund (SOYB) – Ratio 5:1: ETF que sigue la cotización internacional de la soja a través de contratos de futuros, influenciado por la demanda de China, el clima y los biocombustibles

ETF que sigue la cotización internacional de la soja a través de contratos de futuros, influenciado por la demanda de China, el clima y los biocombustibles Teucrium Corn Fund (CORN) – Ratio 4:1: Fondo que replica el precio internacional del maíz mediante futuros bursátiles y stocks globales

Fondo que replica el precio internacional del maíz mediante futuros bursátiles y stocks globales iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) – Ratio 6:1: Canasta diversificada de materias primas que abarca energía, metales preciosos, industriales, productos agrícolas y ganadería

Canasta diversificada de materias primas que abarca energía, metales preciosos, industriales, productos agrícolas y ganadería JPMorgan BetaBuilders Canada (BBCA) – Ratio 20:1: Cartera de renta variable canadiense con exposición concentrada en bancos, recursos naturales y energía

Cartera de renta variable canadiense con exposición concentrada en bancos, recursos naturales y energía JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan (BBAX) – Ratio 13:1: Acciones de economías desarrolladas de Asia-Pacífico (Australia, Corea del Sur, Hong Kong y Singapur), excluyendo a Japón

Los nuevos CEDEAR (Infografía creada con IA)

¿Qué destacan los analistas de la City sobre esta nueva camada de CEDEAR?

En diálogo con iProUP el especialista en finanzas José Bano remarcó el salto cualitativo que experimentó la plaza doméstica.

"Hace 4 o 5 años, querías invertir seriamente y tenías que ir a fondear una cuenta afuera porque no había tantas opciones aca: hoy, el programa de CEDEAR es cada vez más amplio. Tenemos al alcance prácticamente cualquier activo del mundo de manera sólida y mucho más eficiente desde el punto de vista impositivo", subraya.

Al evaluar los papeles tecnológicos, Bano pone la lupa sobre el duopolio asiático de microchips: "En el sector de semiconductores, el mercado coreano es básicamente Samsung y SK Hynix, y entre esas dos se llevan casi todo el negocio de memorias DRAM y NAND. Antes no llegábamos fácil desde Argentina a ese activo y ahora lo podemos operar de forma directa".

Sobre la infraestructura energética, agrega: "General Electric se separó y la división plenamente eléctrica, con equipamiento energético y redes, es GE Vernova. Es una de las más destacadas de la lista porque la energía es el cuello de botella que mide el desarrollo de la IA".

El experto también señala el valor patrimonial de los bienes raíces (Real Estate Investment Trusts): "Los REIT son grandes superficies y empresas administradoras. Welltower es un fideicomiso enfocado en propiedades de salud para adultos mayores cuyo gráfico de los últimos 5 años es una línea recta con más de 300% de suba sin sobresaltos. Y Prologis es impresionante: alquilan galpones logísticos gigantescos a clientes como Amazon, Walmart y FedEx; un dato que chequeé porque no lo podía creer es que el 2,9% de todo el PBI global pasa por los galpones de Prologis".

Respecto a los fondos agrícolas, Bano valora la simplificación operativa para el inversor: "Tanto CORN (maíz) como SOYB (soja) son muy sencillos para operar".

En ese sentido recuerda que "antes, para posicionarte en granos, tenías que ir a contratos de futuros, que es algo más complejo y no es para cualquiera. Ahora vas directamente al producto. Y en el caso de GSG, al abarcar energía, metales y agricultura, funciona técnicamente como un posicionamiento short contra el dólar estadounidense".

Es importante señalar que esta tanda de CEDEAR facilita la rotación de carteras hacia sectores con valoraciones más equilibradas. Si un inversor quería exposición a IA estaba obligado a concentrar todo en diseñadores de procesadores como Nvidia. Hoy el menú permite diversificar el riesgo hacia toda la cadena de soporte: inspección de chips con KLA Corp, almacenamiento en la nube con Western Digital y Dell, y provisión eléctrica continua con generadoras térmicas y nucleares.

Cómo comprar estos CEDEAR y ETF paso a paso

Para comenzar a operar estas nuevas alternativas cuando queden habilitadas en la rueda bursátil, el procedimiento digital consta de tres pasos básicos detallados por Balanz a este medio:

Apertura de cuenta comitente: contar con una cuenta de inversión en una sociedad de bolsa (ALyC) o banco comercial, trámite gratuito que se realiza 100% online con DNI

contar con una cuenta de inversión en una sociedad de bolsa (ALyC) o banco comercial, trámite gratuito que se realiza 100% online con DNI Fondeo de saldo: transferir pesos o dólares desde una cuenta bancaria propia (vía CBU) o billetera virtual (vía CVU) hacia la cuenta comitente

transferir pesos o dólares desde una cuenta bancaria propia (vía CBU) o billetera virtual (vía CVU) hacia la cuenta comitente Carga de la orden: ingresar a la sección Cotizaciones > CEDEAR, buscar el ticker deseado (por ejemplo, SKHY, GEV, CORN o PLD), ingresar la cantidad de títulos o monto en pesos a destinar y confirmar la operación en plazo de contado inmediato o a 24 horas

Cómo invertir en CEDEAR (Fuente: BYMA)

Es clave recordar que la operatoria de Certificados de Depósito Argentinos (CEDEAR) y fondos cotizados (ETF) involucra riesgos derivados de la volatilidad propia de la renta variable internacional, fluctuaciones en los tipos de cambio financieros y condiciones macroeconómicas globales. Se recomienda a los lectores realizar un análisis exhaustivo de los activos, evaluar sus objetivos financieros y consultar con un Asesor Financiero Matriculado (CNV) antes de tomar decisiones de inversión, a fin de determinar si el nivel de riesgo de cada instrumento resulta compatible con su perfil de inversor.