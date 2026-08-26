El dólar MEP y el dólar CCL experimentan nuevas subas. El dólar tarjeta y el dólar mayorista, por su parte, prolongaron su rally alcista

Expertos, como Marcelo Trovato, alertan sobre la nueva apertura de la brecha cambiaria y las señales del mercado.

El dólar MEP avanzó a $1.542,83 y el contado con liquidación (CCL) superó los $1.600, a $1.602,50.

El dólar blue bajó $10 y se ubicó en $1.555; mientras, el oficial subió $2,92 a $1.532,85 hoy en microcentro.

El dólar blue (o informal) baja $10 y se consigue a $1.555,00 en el microcentro porteño.

El dólar oficial (o minorista) avanzó $2,92 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda a $1.532,85.

Por otro lado, el dólar cripto gana 0,65% y se ofrece a $1.601,57.

"El dólar vuelve a hablar y atención a la foto; con nuevos avances del dólar mayorista y el MEP", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.

Y agrega: "Mientras el dólar oficial sigue contenido, el CCL ya marca más de $1.600 y empieza a abrirse nuevamente la brecha; y un detalle que no es menor: los futuros están prácticamente planchados".

"Cuando el spot empieza a moverse y la curva no acompaña, personalmente, presto atención. El mercado suele avisar antes que los discursos", remarca.