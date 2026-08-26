El dólar MEP y el dólar CCL experimentan nuevas subas. El dólar tarjeta y el dólar mayorista, por su parte, prolongaron su rally alcista
26.08.2026 • 15:15hs • Economía
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El dólar blue baja a $1.555 este miércoles 26 de agosto y los financieros concluyeron en alza
El dólar blue (o informal) baja $10 y se consigue a $1.555,00 en el microcentro porteño.
El dólar oficial (o minorista) avanzó $2,92 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda a $1.532,85.
Por otro lado, el dólar cripto gana 0,65% y se ofrece a $1.601,57.
"El dólar vuelve a hablar y atención a la foto; con nuevos avances del dólar mayorista y el MEP", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.
Y agrega: "Mientras el dólar oficial sigue contenido, el CCL ya marca más de $1.600 y empieza a abrirse nuevamente la brecha; y un detalle que no es menor: los futuros están prácticamente planchados".
"Cuando el spot empieza a moverse y la curva no acompaña, personalmente, presto atención. El mercado suele avisar antes que los discursos", remarca.
El dólar blue se consigue hoy a $1.555 en el microcentro porteño
El dólar blue baja $10: qué pasó con los "otros" dólares
El dólar MEP creció $3,99, a $1.542,83.
El dólar contado con liquidación (CCL) avanzó $2,28%, a $1.602,50.
El denominado dólar tarjeta -para compras en el exterior-, concluyó sin cambios en su cotización, a $1.995,50.
En tanto, el dólar mayorista ascendió $2, a $1.514.