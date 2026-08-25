El dólar MEP, el dólar CCL y el dólar mayorista experimentaron nuevas subas. El dólar tarjeta, por su parte, concluyó sin cambios en su cotización

Analistas advierten que la suba de los dólares financieros refleja las expectativas del mercado, con futuros que proyectan valores de hasta $1.686.

El dólar contado con liquidación (CCL) escaló hasta los $1.599, mientras que el dólar MEP registró un incremento de $6,86 para alcanzar los $1.538.

El dólar blue sube $5 y cotiza a $1.565 en el microcentro porteño, en una jornada de alzas generalizadas para las distintas cotizaciones cambiarias.

El dólar blue (o informal) sube $5 y se consigue a $1.565,00 en el microcentro porteño.

El dólar oficial (o minorista) avanzó $1,52 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda a $1.529,93.

Por otro lado, el dólar cripto ganó 0,15% y se ofrece a $1.595,44.

"El dólar empieza a hablar; con nuevos avances del dólar mayorista, MEP y CCL empezaron a subir", explicó a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.

Y agrega: "Ante la duda, miren la curva de futuros: agosto, a $1.514, septiembre, a $1.541 y febrero a $1.686.

"Mientras muchos siguen discutiendo si el dólar está caro o barato, el mercado empieza a ponerle precio al tiempo. El CCL arriba de $1.600 no es un detalle; por eso, miraría menos el relato y bastante más la pantalla", remarca.