El dólar MEP, el dólar CCL y el dólar mayorista experimentaron nuevas subas. El dólar tarjeta, por su parte, concluyó sin cambios en su cotización
25.08.2026 • 15:15hs • Economía
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El dólar blue sube a $1.565 este martes 25 de agosto y los financieros concluyeron en alza
El dólar blue (o informal) sube $5 y se consigue a $1.565,00 en el microcentro porteño.
El dólar oficial (o minorista) avanzó $1,52 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda a $1.529,93.
Por otro lado, el dólar cripto ganó 0,15% y se ofrece a $1.595,44.
"El dólar empieza a hablar; con nuevos avances del dólar mayorista, MEP y CCL empezaron a subir", explicó a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.
Y agrega: "Ante la duda, miren la curva de futuros: agosto, a $1.514, septiembre, a $1.541 y febrero a $1.686.
"Mientras muchos siguen discutiendo si el dólar está caro o barato, el mercado empieza a ponerle precio al tiempo. El CCL arriba de $1.600 no es un detalle; por eso, miraría menos el relato y bastante más la pantalla", remarca.
El dólar blue se consigue hoy a $1.565 en el microcentro porteño
El dólar blue sube $5: qué pasó con los "otros" dólares
El dólar MEP creció $0,84, a $1.538,84.
El dólar contado con liquidación (CCL) avanzó $1,19%, a $1.600,22.
El denominado dólar tarjeta -para compras en el exterior-, concluyó sin cambios en su cotización, a $1.989,00.
En tanto, el dólar mayorista ascendió $2, a $1.512.