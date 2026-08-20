El dólar MEP y el dólar CCL experimentaron nuevas subas. El dólar tarjeta y el dólar mayorista, por su parte, finalizaron sin cambios
20.08.2026 • 15:15hs • Economía
Economía
El dólar blue baja a $1.550 este jueves 20 de agosto y los financieros concluyeron mixtos
El dólar blue (o informal) baja $10 y se consigue a $1.550,00 en el microcentro porteño.
El dólar oficial (o minorista) cedió $0,01 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda a $1.517,53.
Por otro lado, el dólar cripto cede 0,22% y se ofrece a $1.581,45.
"Fue una jornada en la que hubo mucha intervención para contener el dólar", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.
Y agrega: "Mientras tanto, el Riesgo País ya ronda los 520 puntos y hoy llegó a tocar 527".
"Podés vender futuros y administrar el precio del dólar. Lo que no podés administrar por decreto es la confianza. Y el mercado siempre termina hablando", remarca.
El dólar blue se consigue hoy a $1.550 en el microcentro porteño
El dólar blue baja $10: qué pasó con los "otros" dólares
El dólar MEP subió $3,17, a $1.525,05.
El dólar contado con liquidación (CCL) avanzó $2,18%, a $1.581,61.
El denominado dólar tarjeta -para compras en el exterior-, concluyó sin cambios, a $1.969,50.
En tanto, el dólar mayorista finalizó sin modificaciones, a $1.497.