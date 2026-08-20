El dólar MEP y el dólar CCL experimentaron nuevas subas. El dólar tarjeta y el dólar mayorista, por su parte, finalizaron sin cambios

El dólar blue (o informal) baja $10 y se consigue a $1.550,00 en el microcentro porteño.

El dólar oficial (o minorista) cedió $0,01 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda a $1.517,53.

Por otro lado, el dólar cripto cede 0,22% y se ofrece a $1.581,45.

"Fue una jornada en la que hubo mucha intervención para contener el dólar", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.

Y agrega: "Mientras tanto, el Riesgo País ya ronda los 520 puntos y hoy llegó a tocar 527".

"Podés vender futuros y administrar el precio del dólar. Lo que no podés administrar por decreto es la confianza. Y el mercado siempre termina hablando", remarca.