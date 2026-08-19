El dólar MEP y el dólar mayorista experimentó nuevas subas. El dólar CCL propuso una leve baja, mientras que el dólar tarjeta finalizó sin cambios
19.08.2026 • 15:15hs • Economía
Economía
El dólar blue sube a $1.560 este miércoles 19 de agosto y los financieros concluyeron mixtos
El dólar blue (o informal) sube $5 y se consigue a $1.560,00 en el microcentro porteño.
El dólar oficial (o minorista) subió u$s5,49 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda a $1.517,54.
Por otro lado, el dólar cripto cede 0,03% y se ofrece a $1.583,42.
"En un día muy bueno para los mercados del mundo, Argentina estuvo en otra película, con el riesgo país por arriba de 500 puntos, después de haber tocado la zona de 400 hace apenas unas semanas", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.
Y remarca: "Los bancos argentinos vuelven a quedar bajo presión en Wall Street. Mientras tanto, dólar mayorista en $1.495 y futuros prácticamente planchados. Con suba de tasas para mantenerlo".
"Cuando el mundo acompaña y vos no aprovechás, el problema empieza a dejar de ser el mundo. El mercado está mandando un mensaje. Y bastante clarito. El dato central está confirmado: el riesgo país ronda 509 puntos, versus la zona de 402/408 de julio", completa.
El dólar blue se consigue hoy a $1.560 en el microcentro porteño
El dólar blue sube $5: qué pasó con los "otros" dólares
El dólar MEP avanzó $0,56, a $1.521,88.
El dólar contado con liquidación (CCL) bajó $0,82%, a $1.579,43.
El denominado dólar tarjeta -para compras en el exterior-, concluyó sin cambios, a $1.969,50.
En tanto, el dólar mayorista subió $2, a $1.497.