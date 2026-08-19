El dólar MEP y el dólar mayorista experimentó nuevas subas. El dólar CCL propuso una leve baja, mientras que el dólar tarjeta finalizó sin cambios

El riesgo país superó los 509 puntos básicos y las acciones de bancos argentinos sufrieron presiones en Wall Street a contramano del mundo.

Los dólares financieros operaron dispares: el MEP avanzó a $1.521,88, el CCL bajó a $1.579,43 y el mayorista cerró a $1.497.

El dólar blue subió cinco pesos y cotiza a $1.560 en la city porteña, mientras que el dólar oficial finalizó la rueda en $1.517,54.

El dólar blue (o informal) sube $5 y se consigue a $1.560,00 en el microcentro porteño.

El dólar oficial (o minorista) subió u$s5,49 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda a $1.517,54.

Por otro lado, el dólar cripto cede 0,03% y se ofrece a $1.583,42.

"En un día muy bueno para los mercados del mundo, Argentina estuvo en otra película, con el riesgo país por arriba de 500 puntos, después de haber tocado la zona de 400 hace apenas unas semanas", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.

Y remarca: "Los bancos argentinos vuelven a quedar bajo presión en Wall Street. Mientras tanto, dólar mayorista en $1.495 y futuros prácticamente planchados. Con suba de tasas para mantenerlo".

"Cuando el mundo acompaña y vos no aprovechás, el problema empieza a dejar de ser el mundo. El mercado está mandando un mensaje. Y bastante clarito. El dato central está confirmado: el riesgo país ronda 509 puntos, versus la zona de 402/408 de julio", completa.