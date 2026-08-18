El dólar MEP y el dólar CCL experimentaron nuevas subas. El dólar tarjeta y el dólar mayorista, por su parte, prolongaron sus rachas alcistas

El Riesgo País trepó a 507 puntos básicos, una señal de alerta de los mercados financieros que podría anticipar futuras tensiones en la cotización.

El dólar oficial cierra a $1.512,05 tras un incremento de $2,05, mientras que el dólar cripto y el contado con liquidación operan cerca de los $1.580.

El dólar blue sube $15 y cotiza a $1.555 en el microcentro porteño, marcando una jornada de alzas en el mercado cambiario informal.

El dólar blue (o informal) sube $15 y se consigue a $1.555,00 en el microcentro porteño.

El dólar oficial (o minorista) subió u$s2,05 respecto al cierre del viernes pasado y finalizó la primera rueda de la corta semana bursátil a $1.512,05.

Por otro lado, el dólar cripto avanza 0,16% y se ofrece a $1.580,48.

"Hay que un dato que no hay que mirar de costado: el Riesgo País, que había llegado a la zona de 400 puntos, vuelve a 507", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.

Y remarca: "Al mismo tiempo, los futuros ya marcan agosto, a $1.508: septiembre, $1.534, y octubre, $1.563"

"El dólar todavía parece tranquilo. El riesgo argentino, no. Y muchas veces el Riesgo País empieza a avisar antes de que el resto del mercado termine de entender lo que está pasando", completa.