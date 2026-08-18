El dólar MEP y el dólar CCL experimentaron nuevas subas. El dólar tarjeta y el dólar mayorista, por su parte, prolongaron sus rachas alcistas
18.08.2026 • 15:15hs • Economía
Economía
El dólar blue sube a $1.555 este martes 18 de agosto y los financieros concluyeron en alza
El dólar blue (o informal) sube $15 y se consigue a $1.555,00 en el microcentro porteño.
El dólar oficial (o minorista) subió u$s2,05 respecto al cierre del viernes pasado y finalizó la primera rueda de la corta semana bursátil a $1.512,05.
Por otro lado, el dólar cripto avanza 0,16% y se ofrece a $1.580,48.
"Hay que un dato que no hay que mirar de costado: el Riesgo País, que había llegado a la zona de 400 puntos, vuelve a 507", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.
Y remarca: "Al mismo tiempo, los futuros ya marcan agosto, a $1.508: septiembre, $1.534, y octubre, $1.563"
"El dólar todavía parece tranquilo. El riesgo argentino, no. Y muchas veces el Riesgo País empieza a avisar antes de que el resto del mercado termine de entender lo que está pasando", completa.
El dólar blue se consigue hoy a $1.555 en el microcentro porteño
El dólar blue sube $15: qué pasó con los "otros" dólares
El dólar MEP avanzó $0,72, a $1.521,32.
El dólar contado con liquidación (CCL) creció $3,95%, a $1.580,25.