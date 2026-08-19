Un informe detalla cómo la app Buepp se convirtió en la principal puerta de entrada para nuevos usuarios de la entidad en el último año

La estrategia digital, con foco en Buepp y el uso de IA, permitió al banco superar metas de ganancia y expandir servicios.

La billetera digital Buepp ya es el 14% de la base de clientes individuales, llevando el total a 882.616 personas.

Banco Ciudad sumó 120.000 nuevos clientes activos durante 2025 gracias al crecimiento de Buepp, su billetera virtual, que superó las 600.000 descargas y ya representa el 14% de la base total de clientes individuos de la entidad.

Según el primer Reporte Integrado del banco, la cantidad total de clientes individuos llegó a 882.616, con un incremento de 55.607 personas en el año, equivalente a un 6,7%, impulsado principalmente por el desempeño de la billetera.

"La transformación digital ocupó un lugar central en la estrategia del año", señaló Guillermo Laje, presidente del Banco Ciudad, en el mensaje que encabeza el reporte.

"En este plano, se destacó la billetera digital BUEPP, que superó las 600.000 descargas y amplió de manera significativa el acceso a servicios financieros, con más de 120.000 nuevos clientes activos que utilizan regularmente la app", agregó.

Cómo una billetera virtual terminó ampliando la cartera de clientes de un banco

El crecimiento de usuarios individuos del Banco Ciudad alcanzó los 882.616 clientes en 2025, un incremento de 55.607 personas respecto del año anterior, equivalente a 6,7%.

Según el reporte, ese avance estuvo impulsado principalmente por Buepp, que funciona como una billetera 100% digital, no requiere ser cliente previo del banco y permite operar desde el celular sin trámites presenciales.

"A través de esta plataforma, los clientes pueden realizar pagos, abonar impuestos y servicios, realizar recargas de transporte, operar en ferias de la Ciudad y gestionar expensas, integrando al Banco en la vida cotidiana de los vecinos", describió Laje.

El caso ilustra un fenómeno más amplio del sistema financiero argentino, donde los bancos tradicionales compiten cada vez más con billeteras propias frente al avance de players fintech, y donde una app vinculada a una entidad puede convertirse en la vía de captación de clientes que después migran a productos bancarios más complejos, como créditos o inversiones.

Durante el año, la plataforma también amplió su rol como canal de pagos vinculados a servicios públicos y de movilidad de la Ciudad de Buenos Aires, incorporando la gestión de programas sociales del Gobierno porteño y del sistema SUBE, lo que profundizó su uso cotidiano más allá de las transacciones bancarias tradicionales.

Los números que acompañaron la expansión digital

El crecimiento de Buepp se dio en paralelo a un ejercicio financiero sólido para la entidad. Banco Ciudad cerró 2025 con una ganancia neta de $129.441 millones, por encima de los $125.132 millones presupuestados, con un retorno sobre el patrimonio de 7,3%, frente al 4,5% promedio del sistema financiero.

El retorno sobre activos también superó la media del mercado, 1,7% contra 1,0%, mientras que el nivel de irregularidad de la cartera se ubicó en 3,9%, por debajo del 5,5% del promedio sistémico.

La entidad también avanzó en un proceso de digitalización interna con inteligencia artificial: implementó más de 25 agentes de IA para tareas operativas y distribuyó 1.000 licencias de Microsoft Copilot entre sus gerencias.

En su centro de atención al cliente desarrolló una herramienta que analiza el total de las interacciones y mide el sentimiento de cada contacto, un desarrollo que llevó a que Microsoft reconociera al banco como caso de éxito internacional entre 39 organizaciones distinguidas por su estrategia de adopción de IA.

Buepp también empezó a operar como canal de inversión. "BUEPP incorporó además productos crediticios y herramientas de inversión, incluyendo el lanzamiento de los nuevos Fondos Comunes de Inversión Crecer, propios de la entidad, fortaleciendo su propuesta de valor", explicó Laje.

En abril de 2025, el Banco Ciudad lanzó su propia sociedad gerente de estos fondos, cuya cartera promedio cerró el año en $305.000 millones, por encima del objetivo de $285.000 millones, con más de 30.000 cuotapartistas.

Financiamiento a vivienda, MiPyMEs y educación financiera

El financiamiento a la vivienda fue otro de los ejes del año. La entidad desembolsó $247.343 millones en créditos hipotecarios, en cerca de 2.700 operaciones, de las cuales el 82% correspondió a viviendas en la Ciudad de Buenos Aires, lo que representó el 21,8% de las operaciones inmobiliarias con garantía hipotecaria realizadas en CABA a mediados de 2025.

El apoyo a pequeñas y medianas empresas también creció. El financiamiento a MiPyMEs alcanzó los $250.000 millones, con foco en comercio y servicios, sectores que concentraron el 53% de la cartera en pesos del banco.

En educación financiera, el programa Finanzas para Crecer amplió su alcance más de 50% durante el año, con más de 400 talleres en 280 instituciones que llegaron a más de 15.000 personas entre estudiantes secundarios, universitarios, docentes, adultos mayores y emprendedores de CABA y varias provincias.

"Fue un canal relevante para el desarrollo de acciones de educación financiera, que durante el año alcanzaron a estudiantes de escuelas secundarias de la Ciudad y de distintas provincias del país", cerró Laje.

El Reporte Integrado 2025 fue elaborado según los estándares internacionales GRI y SASB e incorporó los lineamientos de la Fundación IFRS.