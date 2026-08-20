El banco con 139 años de historia sale a captar fondos en moneda dura con una colocación a 12 meses que ofrece cupones semestrales y estructura bullet

Los fondos financiarán préstamos hipotecarios y proyectos tecnológicos, permitiendo participar vía ALyC o home banking hasta las 16 horas de hoy.

La inversión exige un monto mínimo de u$s1.000, ofrece cupones semestrales y cuenta con una calificación crediticia A-1.ar otorgada por Moody's.

Banco Hipotecario emite hoy jueves 20 de agosto sus Obligaciones Negociables Clase 15, captando hasta u$s20 millones a un plazo de 12 meses en dólares.

La plaza financiera local mantiene un ritmo constante de colocaciones corporativas para canalizar el excedente de divisas de los ahorristas. Luego de la licitación de Obligaciones Negociables (ON) que concretó Pampa Energía, este jueves 20 de agosto de 2026 es el turno de Banco Hipotecario, que sale al mercado a captar fondos mediante la emisión de sus títulos Clase 15.

La herramienta, diseñada para perfiles conservadores que buscan previsibilidad y renta en moneda dura frente a la volatilidad de las acciones o los activos digitales, se licita a través del segmento primario entre las 10 y las 16 horas.

De acuerdo con un informe elaborado por la sociedad de bolsa Balanz, la entidad -que cuenta con 139 años de trayectoria en el país, una red de 52 sucursales y más de 2 millones de viviendas financiadas- opera bajo una estructura mixta con mayoría de derechos económicos en manos del Estado Nacional y la conducción del Directorio a cargo del grupo IRSA.

Los fondos captados apuntalan su estrategia de originación de préstamos para la vivienda, banca pyme regional e inversiones tecnológicas en su Hub de inteligencia artificial.

Cuáles son las características de la nueva Obligación Negociable de Banco Hipotecario

La emisión de la Clase 15 ofrece una alternativa de renta fija de corto plazo con liquidación en la plaza local y respaldo crediticio de primer escalón (calificación ML A-1.ar por parte de Moody's).

Según los datos técnicos provistos por Balanz, las condiciones de la subasta son las siguientes:

Monto de emisión: Hasta u$s20 millones , ampliable hasta el monto máximo que autorice el prospecto

Moneda de integración y cobro: Dólares ( Dólar MEP ), tanto para la suscripción inicial como para la percepción de intereses y la devolución del capital

Plazo de la inversión: 12 meses (1 año) desde la fecha de liquidación

Tasa de interés: Fija anual, a determinarse según las posturas de corte en la licitación de este jueves

Frecuencia de pagos: Cupones semestrales de interés en dólares

Amortización del capital: Esquema Bullet (reintegro del 100% del capital al vencimiento del plazo)

Monto mínimo de ingreso: u$s1.000 (pudiendo suscribir múltiplos de u$s1 por encima de dicho piso)

Marco regulatorio: Ley Argentina

Fecha de licitación: Jueves 20 de agosto de 2026 (10 a 16 hs)

Caracteríticas de la nueva Obligación Negociable del Banco Hipotecario (Fuente: X)

Qué rendimiento esperar en bonos bancarios de corto plazo y qué mirar antes de entrar

Al evaluar colocaciones corporativas a un año, los inversores deben analizar la relación entre el plazo de compromiso del capital y el riesgo asumido.

En el mercado bursátil actual, las emisiones cortas de emisores de alta calidad crediticia suelen fijar tasas de rendimiento razonables que se mueven en un rango del 5% al 7% anual en moneda dura, escalando hacia bandas de entre 6% y 8% para horizontes de dos a cuatro años.

El especialista en economista Eric Paniagua remarcó en diálogo con este medio que resulta fundamental diferenciar el cupón pactado de la Tasa Interna de Retorno (TIR) efectiva, ya que el beneficio final dependerá del precio adjudicado y de la reinversión de los cupones semestrales.

Asimismo, el analista destacó que la liquidez secundaria es un factor primordial para poder desarmar la posición en caso de requerir los fondos antes de que transcurran los doce meses.

A la par de la tasa nominal, los analistas recomiendan revisar la documentación legal del emisor, los límites financieros (covenants) y la solidez patrimonial de la compañía, evitando adoptar decisiones guiadas exclusivamente por una oferta de alto interés.

Cómo participar en la licitación primaria desde el home banking o una ALyC

Para suscribir la Clase 15 de Banco Hipotecario, los interesados deben poseer una cuenta comitente habilitada en una sociedad de bolsa o en la banca privada.

El mecanismo exige contar con saldo disponible en Dólar MEP antes de las 16 horas de este jueves e ingresar al apartado de licitaciones primarias de la plataforma operadora.

Allí se debe cargar la cantidad de nominales a solicitar (a partir del piso de u$s1.000) y fijar la tasa anual pretendida; en caso de que la tasa de corte final del mercado resulte igual o superior a la postura ingresada, la orden quedará confirmada y los títulos se acreditarán en la cuenta custodia del inversor.

Conviene recordar que las colocaciones corporativas conllevan riesgos de mercado y de crédito que cada ahorrista debe sopesar de acuerdo con su perfil patrimonial. Consultar la documentación oficial de la emisión y requerir asesoramiento con idóneos matriculados en la Comisión Nacional de Valores constituye un paso indispensable antes de efectuar una inversión.