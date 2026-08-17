El programa permite refinanciar deudas en mora de tarjetas y préstamos personales con una tasa fija máxima del 35% y plazo de 24 meses

La solicitud, con estrictos requisitos de ingresos y patrimonio, vence el 13 de octubre de 2026.

Vecinos porteños con deudas en mora acceden a créditos con tasa fija máxima del 35% TNA y 24 meses.

El Programa Desendeudamiento CABA suma 9 bancos para refinanciar deudas de tarjetas y préstamos personales.

El Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal de la Ciudad de Buenos Aires amplió la cantidad de entidades participantes y ya son nueve los bancos que ofrecen refinanciaciones bajo el esquema.

La propuesta comenzó con el Banco Ciudad y luego incorporó nuevas entidades, entre las que se encuentran:

Santander

ICBC

Supervielle

Credicoop

Comafi

BBVA

Galicia

Banco Piano

Banco Ciudad

A través del plan se puede acceder a créditos con una tasa fija máxima del 35% TNA y un plazo mínimo de 24 meses.

El programa está dirigido a vecinos porteños que mantienen deudas en mora por tarjetas de crédito o préstamos personales y que cumplen una serie de requisitos de ingresos, nivel de endeudamiento y patrimonio.

La iniciativa fue creada mediante la Ley N° 6.959, aprobada por la Legislatura porteña en junio, y busca facilitar la regularización de hogares que atraviesan dificultades para afrontar sus compromisos financieros.

La incorporación de bancos privados amplía los canales disponibles para los hogares que buscan refinanciar sus obligaciones.

El plazo para presentar las solicitudes en Ciudad de Buenos Aires vence el 13 de octubre de 2026

Quiénes pueden acceder al programa

El mecanismo de la iniciativa consiste en tomar un nuevo crédito bajo las condiciones establecidas por la normativa para cancelar los compromisos anteriores.

Para ingresar al esquema, los solicitantes deben cumplir de manera simultánea con cinco condiciones. En primer lugar, deben tener deudas provenientes exclusivamente de tarjetas de crédito o préstamos personales otorgados por entidades financieras reguladas.

Además, deben figurar en la Central de Deudores del BCRA en situación 2 o 3 al 1° de junio de 2026, es decir, con atrasos de entre 60 y 180 días.

Otro requisito es contar con ingresos familiares inferiores a 10 salarios mínimos, vitales y móviles, equivalentes actualmente a $3.678.000.

También deben demostrar que los compromisos mensuales de deuda representan más del 30% de los ingresos del hogar y acreditar un domicilio real en la Ciudad de Buenos Aires con una antigüedad mínima de dos años.

Qué deudas quedan afuera

Dentro del programa, quedan excluidas las deudas con billeteras virtuales y financieras no bancarias, por lo que el esquema se concentra en compromisos originados en el sistema financiero regulado.

La diferencia cobra relevancia en un escenario de elevada morosidad. Según datos de la Central de Deudores procesados por la consultora 1816, la irregularidad en el segmento no bancario llegó al 33% en junio, frente al 7,6% registrado por los bancos.

No pueden acceder quienes sean propietarios de más de un inmueble, tengan vehículos con menos de cinco años de antigüedad, salvo que sean utilizados para actividades laborales, o sean titulares de embarcaciones, aeronaves u otros bienes suntuarios sujetos a registro. Tampoco podrán ingresar quienes posean activos financieros, como:

Plazos fijos

Títulos

Bonos

Fondos comunes de inversión

Acciones

Moneda extranjera

La normativa contempla además una restricción para quienes hayan comprado divisas durante el período en el que se generaron las obligaciones que pretenden refinanciar.

El trámite se realiza directamente ante cualquiera de las entidades bancarias adheridas. La AGIP no interviene en la evaluación ni en el otorgamiento del crédito.

El primer paso consiste en acercarse a uno de los bancos participantes y consultar la documentación necesaria para acreditar el cumplimiento de los requisitos.

Luego, la entidad analiza la situación del solicitante y, si corresponde, informa las condiciones definitivas de la refinanciación. El plazo para presentar las solicitudes vence el 13 de octubre de 2026.