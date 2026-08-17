Un estudio sobre deuda familiar muestra qué municipios del conurbano tienen más personas en mora y cómo influye la edad en el incumplimiento

Jóvenes de José C. Paz, hasta 25 años, registran la mayor tasa de mora (46,17%), mientras el grupo 26-35 suma 14.171 morosos.

El informe “Mapa de la Deuda” destaca 10 municipios con alta morosidad; José C. Paz es el más afectado con 32,86% de su población.

La morosidad bonaerense alcanza un récord con 1,84 millones de deudores y $6,49 billones en mora, según un nuevo informe.

En medio de un escenario de morosidad récord, las familias bonaerenses enfrentan realidades crediticias muy distintas según el municipio donde residen, con brechas cada vez más profundas para hacer frente a sus préstamos bancarios y financieros.

El relevamiento privado denominado Mapa de la Deuda reconstruye la situación económica de los hogares mediante un análisis territorial que exhibe diferencias marcadas entre los distintos municipios bonaerenses.

Elaborado por el Centro de Estudios de la Ciudad junto con la Fundación Ebert, el informe utiliza la tasa de morosidad total para medir incumplimientos frente a bancos y empresas fintech simultáneamente.

10 municipios concentran los peores índices de mora

Según difundió Infobae, a partir de los datos del Centro de Estudios de la Ciudad, diez municipios bonaerenses concentran los niveles más elevados de morosidad provincial dentro del territorio relevado.

La tasa promedio de morosidad provincial se ubica en 20,17% y funciona como referencia para comparar el desempeño crediticio de cada distrito incluido en el relevamiento bonaerense durante el período analizado.

Sobre ese universo, la deuda en mora alcanza los $6,49 billones, mientras la cantidad de deudores morosos asciende a 1,84 millones de personas distribuidas en toda la provincia de Buenos Aires.

Los diez municipios con mayor tasa de morosidad son:

José C. Paz: 32,86%

Presidente Perón: 32,73%

Florencio Varela: 32,48%

Malvinas Argentinas: 31,34%

San Vicente: 29,92%

Ezeiza: 29,63%

Moreno: 29,39%

Merlo: 28,56%

Esteban Echeverría: 27,34%

Berazategui: 26,45%

José C. Paz, el distrito más golpeado por la mora

José C. Paz sobresale como el distrito con el panorama más delicado porque el porcentaje de personas en mora llega al 35,42%, un registro superior incluso a la tasa distrital.

En términos monetarios, la deuda total del municipio asciende a $404.649,03 millones, reflejando el volumen de obligaciones financieras acumuladas por sus habitantes entre créditos bancarios y productos otorgados por fintechs.

De ese monto global, $132.955,92 millones corresponden específicamente a deuda en mora, concentrando una porción significativa de los compromisos impagos registrados dentro del partido, según el estudio elaborado conjuntamente.

Además, el relevamiento identificó 128.987 deudores únicos totales, de los cuales 45.682 permanecen actualmente en situación de mora y representan los casos de incumplimiento financiero relevados.

Cómo cambia la morosidad según género y edad

La desagregación por género y rango etario demuestra que los niveles más elevados de morosidad aparecen entre los segmentos jóvenes de José C. Paz, con una incidencia claramente superior al promedio.

Entre las mujeres, el comportamiento por edad es el siguiente:

Hasta 25 años: 44,04%

De 26 a 35 años: 40,25%

De 36 a 45 años: 33,99%

De 46 a 55 años: 27,84%

De 56 a 65 años: 25,64%

De 66 a 75 años: 19,94%

Más de 75 años: 13,04%

Entre los hombres, la evolución de la mora por rango etario es la siguiente:

Hasta 25 años: 47,62%

De 26 a 35 años: 43,84%

De 36 a 45 años: 35,28%

De 46 a 55 años: 29,05%

De 56 a 65 años: 24,41%

De 66 a 75 años: 18,27%

Más de 75 años: 12,62%

Considerando exclusivamente a las mujeres, la tasa general de mora alcanza 31,59%, mientras entre los hombres asciende a 33,77%, con porcentajes levemente superiores durante los primeros tramos de edad.

Sin distinguir por género, el grupo de hasta 25 años registra la mayor tasa de mora con 46,17%, consolidándose como el segmento de mayor vulnerabilidad crediticia dentro del municipio analizado.

El rango de 26 a 35 años presenta una tasa de 42,40% y además concentra la mayor cantidad absoluta de personas morosas, con 14.171 deudores identificados por el relevamiento privado.

En conjunto, José C. Paz registra una tasa de mora del 32,86% con 45.682 personas en situación de incumplimiento financiero, que reflejan el impacto sostenido del endeudamiento sobre las familias.