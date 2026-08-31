Los ahorristas apuestan cada vez más a los CEDEAR (Certificados de Depósito Argentinos): Bolsas y Mercados Argentinos, 878.000 personas operaron estos instrumentos y hay 1 millón de cuentas activas.

Para analizar cómo tributan ante ARCA, es necesario analizar la dualidad de su estructura: son certificados emitidos y negociados localmente, pero su activo subyacente son acciones de empresas que cotizan en mercados del exterior. Esta dualidad genera efectos en el Impuesto a las Ganancias y en la forma de declararlos en el Régimen Simplificado.

"Por definición, los CEDEAR representan acciones de empresas extranjeras. Sin embargo, el instrumento en sí posee tres características fundamentales de emisión que le otorgan un fuerte sustento territorial en suelo argentino", según indica Ricard Amaro Gómez de Errepar:

El emisor del certificado es un banco radicado, constituido o domiciliado en Argentina

El CEDEAR es emitido dentro del país

Cotiza localmente en mercados autorizados por la Comisión Nacional de Valores (CNV)

"Aunque fiscalmente la 'fuente' de la renta y la 'ubicación' del activo se consideran conceptos separados, esta naturaleza híbrida (un certificado local que representa un derecho sobre un valor extranjero) define un tratamiento tributario diferenciado según se trate de los dividendos que produce o del resultado de su venta", explica Amaro Gómez.

Cómo tributan los CEDEAR y otras inversiones (generado con IA)

Impuesto a las Ganancias: dividendos vs. enajenación del CEDEAR

La distinción entre el flujo de fondos (rendimiento) y la variación de capital (venta) es clave en la concepción de Amaro Gómez:

Rendimiento: los dividendos distribuidos por las acciones del exterior que respaldan los CEDEAR mantienen el carácter de renta asociada a sociedades extranjeras . Por lo tanto, el rendimiento de los CEDEAR tributa en el Impuesto a las Ganancias bajo la escala progresiva que llega hasta el 35%. Este tratamiento es exactamente idéntico al de los dividendos percibidos de manera directa por tenencia de acciones del exterior

los . Por lo tanto, el rendimiento de los CEDEAR tributa en el Impuesto a las Ganancias bajo la escala progresiva que llega hasta el 35%. Este tratamiento es exactamente idéntico al de los dividendos percibidos de manera directa por tenencia de acciones del exterior Resultado de la Enajenación / Venta: aquí es donde el "sustento territorial" y la cotización en mercados regulados por la CNV juegan un rol decisivo. A diferencia de las acciones del exterior directas –cuya venta está gravada con una alícuota fija del 15%–, la ganancia derivada de la venta (enajenación) de los CEDEAR se encuentra exenta del Impuesto a las Ganancias. La legislación local asimila su cotización local en mercados autorizados a la de otros activos exentos para incentivar el mercado doméstico

Cómo se declaran en Ganancias Simplificado

En relación con la exposición en la declaración de Ganancias Simplificado, Amaro Gómez destaca:

Los dividendos percibidos se deben exponer directamente en el módulo 2 de renta por categoría y más precisamente en la renta de capital de segunda categoría de fuente extranjera a fin de que queden gravados a la escala del 5% al 35%, ya que se trata de una renta gravada.

En tanto, el resultado de su enajenación: en el módulo 2 de renta por categoría no existe, para la fuente extranjera, un lugar para exponer la renta exenta y no gravada, a diferencia de lo que ocurre con la renta de fuente argentina.

En consecuencia, se interpreta que es un error de diseño del aplicativo, por lo que deberá asumirse uno de estos dos criterios a criterio del profesional:

Exposición en renta de fuente argentina segunda categoría (como exenta)

Directamente no informar

En ninguno de los casos deberá informarse nada en el módulo 1 de ingresos y egresos.

Cómo tributa el CEDEAR en el Impuesto sobre los Bienes Personales

En el caso de Bienes Personales, la condición de que el subyacente corresponda a empresas radicadas fuera del país prevalece a los fines de la tributación del inversor individual, y los CEDEAR se encuentran gravados en este impuesto.

Esto marca una diferencia importante con las acciones de empresas argentinas (con o sin cotización), las cuales se encuentran exentas en la declaración individual del contribuyente.

En este aspecto, el CEDEAR recibe el mismo tratamiento que las acciones del exterior directas, las cuales también están gravadas.

Cómo tributan el resto de las inversiones del exterior

Guillermo Pérez, CEO del Grupo GNP, describe para iProUP la imposición de los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales sobre las inversiones como sigue:

Acciones del exterior : los dividendos tributan según la escala progresiva hasta el 35%, mientras que el resultado proveniente de su enajenación está gravado con una alícuota fija del 15%. Impuesto sobre los Bienes Personales: gravadas

: los dividendos tributan según la escala progresiva hasta el 35%, mientras que el resultado proveniente de su enajenación está gravado con una alícuota fija del 15%. gravadas Plazo fijo en el exterior : está gravado bajo la escala progresiva de hasta el 35% en ganancias y gravado en Bienes Personales

: está gravado bajo la Money market o cuentas remuneradas en el exterior: los rendimientos están gravados bajo escala de hasta el 35% en ganancias y alcanzado por Bienes Personales

Fondos Comunes de Inversión (FCI) del exterior: el rendimiento tributa a escala hasta el 35% y el resultado de la venta o enajenación queda gravado al 15%

Cómo tributan las inversiones en el país

Pérez enumera cómo tributan los depósitos y cuentas bancarias:

Plazo fijo en pesos (con o sin cláusula de ajuste): exento en Ganancias y Bienes Personales

exento en Ganancias y Plazo fijo en dólares: se encuentra gravado en Ganancias bajo la escala progresiva de hasta el 35% y exento en Bienes Personales

se encuentra gravado en Ganancias bajo la escala progresiva de hasta el 35% y exento en Bienes Personales Caja de ahorro (pesos o dólares) : exenta en ambos impuestos

: exenta en ambos impuestos Cuenta corriente (pesos o dólares): en ganancias no está no alcanzada para los rendimientos ni para los resultados de enajenación, pero está gravada en Bienes Personales

Cómo se gravan las acciones argentinas y los ADR

Según Pérez, estos instrumentos están gravados de la siguiente manera:

Acciones argentinas con cotización autorizada por CNV: en Ganancias, los dividendos están gravados con una alícuota del 7%, mientras que el resultado de la enajenación está exento. Exentas de Bienes Personales

en Ganancias, los dividendos están gravados con una alícuota del 7%, mientras que el resultado de la enajenación está exento. Exentas de Bienes Personales Acciones argentinas sin cotización: los dividendos pagan el 7% y el resultado de la venta está gravado al 15% en Ganancias. Exentas de Bienes Personales

los dividendos pagan el 7% y el resultado de la venta está gravado al 15% en Ganancias. Exentas de Bienes Personales ADR (acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street): los dividendos pagan el 7% y el resultado de la venta está gravado al 15% en Ganancias. Exentos de Bienes Personales

Qué pasa con los FCI locales y las Cauciones

Por último, Pérez, el tratamiento impositivo de fondos comunes y cauciones:

FCI abierto en pesos (bajo regulación de la CNV): exento en Ganancias tanto para el rendimiento como para el resultado de enajenación. Gravado en Bienes Personales

exento en Ganancias tanto para el rendimiento como para el resultado de enajenación. Gravado en Bienes Personales FCI abierto en pesos (CNV) que posea un mínimo del 75% de su activo subyacente exento en Bienes Personales: exento en rendimientos y enajenación en Ganancias. Exento en Bienes Personales

exento en rendimientos y enajenación en Ganancias. Exento en Bienes Personales FCI abierto en dólares (bajo regulación de la CNV) : exento en Ganancias tanto para el rendimiento como para su venta. Gravado en Bienes Personales, con alícuotas de entre 0,5% y 1,25%

exento en Ganancias tanto para el rendimiento como para su venta. Gravado en Bienes Personales, con alícuotas de entre 0,5% y 1,25% FCI cerrado (tanto en pesos como en dólares): exento para rendimiento y enajenación en Ganancias. Gravado en Bienes Personales

exento para rendimiento y enajenación en Ganancias. Gravado en Bienes Personales Cauciones Bursátiles: se encuentran gravadas en Ganancias a escala progresiva de hasta el 35%. Gravado en Bienes Personales

Los CEDEAR combinan los beneficios fiscales de un activo local en lo que respecta a la exención por su venta, gracias a cotizar en mercados regulados por la CNV bajo un emisor local, pero conservan la tributación aplicable a los activos del exterior para el cobro de sus dividendos a la escala de hasta el 35%, y su tratamiento de gravados en Bienes Personales.