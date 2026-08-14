El dólar MEP y el dólar CCL ajustaron nuevamente posiciones. El dólar tarjeta y el dólar mayorista, por su parte, finalizaron con retrocesos
14.08.2026 • 15:15hs • Economía
Economía
El dólar blue se consigue a $1.540 este viernes 14 de agosto y los financieros concluyeron en baja
El dólar blue (o informal) se consigue a $1.540,00 en el microcentro porteño.
El dólar oficial (o minorista) cedió u$s5,66 respecto al cierre de ayer y finalizó la última rueda de la semana bursátil a $1.510,00.
Por otro lado, el dólar cripto baja 0,49% y se ofrece a $1.573,61.
"Desde ahora en más habrá que seguir con lupa la evolución de los depósitos en dólaraes en los bancos", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.
Y añade: "El mayorista cerró en $1487.50, con u$s554 MM operados; el MEP en $1.516, con la brecha por debajo del 2% nuevamente, y el CCL, en $1.575"
El dólar blue se consigue hoy a $1.540 en el microcentro porteño
El dólar blue opera sin cambios: qué pasó con los "otros" dólares
El dólar MEP retrocedió $0,08, a $1.520,60.
El dólar contado con liquidación (CCL) se contrajo $2,77%, a $1.576,30.