El dólar MEP y el dólar CCL ajustaron nuevamente posiciones. El dólar tarjeta y el dólar mayorista, por su parte, finalizaron con retrocesos

El dólar MEP retrocedió a $1.520,60, llevando la brecha debajo del 2%, según Marcelo Trovato.

El dólar oficial cedió $5,66 a $1.510; el mayorista bajó $4,5 y el cripto un 0,49%.

El dólar blue cotiza a $1.540 en el microcentro porteño, manteniéndose sin cambios hoy.

El dólar blue (o informal) se consigue a $1.540,00 en el microcentro porteño.

El dólar oficial (o minorista) cedió u$s5,66 respecto al cierre de ayer y finalizó la última rueda de la semana bursátil a $1.510,00.

Por otro lado, el dólar cripto baja 0,49% y se ofrece a $1.573,61.

"Desde ahora en más habrá que seguir con lupa la evolución de los depósitos en dólaraes en los bancos", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.

Y añade: "El mayorista cerró en $1487.50, con u$s554 MM operados; el MEP en $1.516, con la brecha por debajo del 2% nuevamente, y el CCL, en $1.575"