El dólar MEP y el dólar CCL experimentaron nuevos ajustes.. En cambio, el dólar tarjeta y el dólar mayorista finalizaron sin cambios en su cotización

Analistas advierten que el mercado de futuros no proyecta una disparada inminente, manteniendo el dólar anestesiado pese a la inflación en pesos.

El dólar oficial bajó a $1.515,66 mientras que los financieros como el MEP y el contado con liquidación registraron caídas superiores a los $6.

El dólar blue cotiza a $1.540 tras subir $5 en el microcentro porteño, manteniendo una tendencia de relativa estabilidad en el mercado informal.

El dólar blue (o informal) sube $5 y se consigue a $1.540,00 en el microcentro porteño.

El dólar oficial (o minorista) cedió u$s1,06 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda a $1.515,66.

Por otro lado, el dólar cripto baja 0,11% y se ofrece a $1.581,14.

"Mientras muchos esperan una disparada, el mercado de futuros sigue sin comprar ese relato", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil

Y remaraca: "Por ahora, sigue dólar anestesiado y ya nadie se pregunta si el dólar está tranquilo sino cuánto tiempo puede seguir tranquilo con inflación en pesos corriendo por detrás".