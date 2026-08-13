El dólar MEP y el dólar CCL experimentaron nuevos ajustes.. En cambio, el dólar tarjeta y el dólar mayorista finalizaron sin cambios en su cotización
13.08.2026 • 15:15hs • Economía
Economía
El dólar blue sube a $1.540 este jueves 13 de agosto y los financieros concluyeron mixtos
El dólar blue (o informal) sube $5 y se consigue a $1.540,00 en el microcentro porteño.
El dólar oficial (o minorista) cedió u$s1,06 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda a $1.515,66.
Por otro lado, el dólar cripto baja 0,11% y se ofrece a $1.581,14.
"Mientras muchos esperan una disparada, el mercado de futuros sigue sin comprar ese relato", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil
Y remaraca: "Por ahora, sigue dólar anestesiado y ya nadie se pregunta si el dólar está tranquilo sino cuánto tiempo puede seguir tranquilo con inflación en pesos corriendo por detrás".
El dólar blue se consigue hoy a $1.540 en el microcentro porteño
El dólar blue sube $5: qué pasó con los "otros" dólares
El dólar MEP retrocedió $6,5, a $1.520,68.
El dólar contado con liquidación (CCL) se contrajo $10,95%, a $1.579,07.
El denominado dólar tarjeta -para compras en el exterior-, concluyó sin cambios, a $1.969,50.
En tanto, el dólar mayorista terminó sin modificaciones, a $1.492,00.