El dólar MEP y el dólar mayorista experimentaron nuevas subas. El CCL retrocedió con fuerza y el dólar tarjeta finalizó sin cambios en su cotización
12.08.2026 • 15:15hs • Economía
Economía
El dólar blue retrocede a $1.535 este miércoles 12 de agosto y los financieros concluyeron mixtos
El dólar blue (o informal) baja $10 y se consigue a $1.535,00 en el microcentro porteño.
El dólar oficial (o minorista) cedió u$s3,77 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda a $1.516,72.
Por otro lado, el dólar cripto avanza 0,55% y se ofrece a $1.584,12.
"El mercado de futuros está diciendo algo bastante claro: por ahora no compra una devaluación brusca", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.
Y añade: "La pregunta no es si el dólar está tranquilo hoy, sino cuánto tiempo puede seguir tranquilo con inflación en pesos corriendo por detrás".
"El resorte no desaparece porque uno lo mantenga apretado", completa.
El dólar blue se consigue hoy a $1.535 en el microcentro porteño
El dólar blue retrocede $10: qué pasó con los "otros" dólares
El dólar MEP ganó $3,34, a $1.527,18.
El dólar contado con liquidación (CCL) se contrajo $19,77%, a $1.590,02.
El denominado dólar tarjeta -para compras en el exterior-, concluyó sin cambios, a $1.969,50.
En tanto, el dólar mayorista subió $1, a $1.492,00.