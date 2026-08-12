El dólar MEP y el dólar mayorista experimentaron nuevas subas. El CCL retrocedió con fuerza y el dólar tarjeta finalizó sin cambios en su cotización

Especialistas advierten que la calma cambiaria depende de la inflación acumulada, señalando que el mercado de futuros no prevé una devaluación brusca.

El dólar oficial minorista cerró en $1.516,72 tras ceder $3,77, mientras el dólar CCL bajó a $1.590,02 y el dólar MEP ascendió a $1.527,18.

El dólar blue baja $10 este miércoles y se comercializa a $1.535 en el microcentro porteño, marcando una jornada de retroceso en el mercado informal.

El dólar blue (o informal) baja $10 y se consigue a $1.535,00 en el microcentro porteño.

El dólar oficial (o minorista) cedió u$s3,77 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda a $1.516,72.

Por otro lado, el dólar cripto avanza 0,55% y se ofrece a $1.584,12.

"El mercado de futuros está diciendo algo bastante claro: por ahora no compra una devaluación brusca", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.

Y añade: "La pregunta no es si el dólar está tranquilo hoy, sino cuánto tiempo puede seguir tranquilo con inflación en pesos corriendo por detrás".

"El resorte no desaparece porque uno lo mantenga apretado", completa.