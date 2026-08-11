El dólar MEP, el dólar tarjeta, y el dólar mayorista, experimentaron nuevos ajustes. En cambio, el dólar CCL saltó más de 26 pesos

Expertos advierten que la estabilidad cambiaria actual no implica equilibrio económico a largo plazo.

El dólar CCL saltó $26,05 a $1.609,79, mientras otras cotizaciones como el MEP y cripto bajaron.

El dólar blue cerró a $1.545 hoy, subiendo $5 en el microcentro porteño.

El dólar blue (o informal) sube $5 y se consigue a $1.545,00 en el microcentro porteño.

El dólar oficial (o minorista) subió u$s0,17 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda a $1.520,49.

Por otro lado, el dólar cripto cede 0,45% y se ofrece a $1.577,86.

"El mercado, por ahora, no está pagando devaluación; pero cuidado con confundir estabilidad cambiaria con equilibrio económico", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.

Y agrega: "Podés planchar el dólar; pero lo que no podés planchar eternamente son los costos, la inflación y una economía que necesita recuperar actividad".

"La pregunta ya no es cuánto vale el dólar hoy. La pregunta es cuánto tiempo puede valer esto. Cierta desconfianza hoy hizo subir al CCL", remarca.