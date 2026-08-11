El dólar MEP, el dólar tarjeta, y el dólar mayorista, experimentaron nuevos ajustes. En cambio, el dólar CCL saltó más de 26 pesos
11.08.2026 • 15:15hs • Economía
Economía
El dólar blue sube a $1.545 este martes 11 de agosto y los dólares financieros concluyeron en baja
El dólar blue (o informal) sube $5 y se consigue a $1.545,00 en el microcentro porteño.
El dólar oficial (o minorista) subió u$s0,17 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda a $1.520,49.
Por otro lado, el dólar cripto cede 0,45% y se ofrece a $1.577,86.
"El mercado, por ahora, no está pagando devaluación; pero cuidado con confundir estabilidad cambiaria con equilibrio económico", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.
Y agrega: "Podés planchar el dólar; pero lo que no podés planchar eternamente son los costos, la inflación y una economía que necesita recuperar actividad".
"La pregunta ya no es cuánto vale el dólar hoy. La pregunta es cuánto tiempo puede valer esto. Cierta desconfianza hoy hizo subir al CCL", remarca.
El dólar blue se consigue hoy a $1.545 en el microcentro porteño
El dólar blue sube $5: qué pasó con los "otros" dólares
El dólar MEP bajó $0,61, a $1.523,84.
El dólar contado con liquidación (CCL) saltó $26,05%, a $1.609,79.
El denominado dólar tarjeta -para compras en el exterior-, se contrajo $6,5, a $1.969,50.
En tanto, el dólar mayorista cedió $5, a $1.491,00.