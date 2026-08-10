El dólar CCL y el dólar mayorista experimentaron nuevas bajas. El dólar MEP mostró una suba marginal y el dólar tarjeta concluyó sin cambios
10.08.2026 • 15:15hs • Economía
Economía
El dólar blue sube a $1.540 y los financieros concluyeron mixtos
El dólar blue (o informal) sube $15 y se consigue a $1.540,00 en el microcentro porteño.
El dólar oficial (o minorista) subió u$s0,17 respecto al cierre del viernes pasado y finalizó la rueda a $1.520,49.
Por otro lado, el dólar cripto cede 0,45% y se ofrece a $1.577,86.
"El mercado está diciendo algo que la política todavía no quiere escuchar", remarca a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.
Y añade: "Prácticamente no hay expectativa de salto cambiario en el corto plazo; el problema ya no parece ser el dólar. El problema es cuánto cuesta sostenerlo así mientras la economía real pide oxígeno".
"El próximo partido se juega en actividad, consumo y empleo. Ahí no alcanza con una pantalla verde", añade.
El dólar blue se consigue hoy a $1.540 en el microcentro porteño
El dólar blue sube $15: qué pasó con los "otros" dólares
El dólar MEP subió $1,32, a $1.524,45.
El dólar contado con liquidación (CCL) retrocedió $0,54%, a $1.583,74.
El denominado dólar tarjeta -para compras en el exterior-, concluyó sin cambios, a $1.976,00.
En tanto, el dólar mayorista cedió $3,50, a $1.496,00.