El dólar CCL y el dólar mayorista experimentaron nuevas bajas. El dólar MEP mostró una suba marginal y el dólar tarjeta concluyó sin cambios

Marcelo Trovato (Pronóstico Bursátil) advierte que el reto es sostener la economía real, no el dólar.

El dólar oficial avanzó $0,17 a $1.520,49 y el CCL trepó $2,3% a $1.584,28; el dólar cripto cedió 0,45%.

El dólar blue subió $15 y cotiza a $1.540,00; mientras, otros tipos de cambio también mostraron movimientos al alza.

El dólar blue (o informal) sube $15 y se consigue a $1.540,00 en el microcentro porteño.

El dólar oficial (o minorista) subió u$s0,17 respecto al cierre del viernes pasado y finalizó la rueda a $1.520,49.

Por otro lado, el dólar cripto cede 0,45% y se ofrece a $1.577,86.

"El mercado está diciendo algo que la política todavía no quiere escuchar", remarca a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.

Y añade: "Prácticamente no hay expectativa de salto cambiario en el corto plazo; el problema ya no parece ser el dólar. El problema es cuánto cuesta sostenerlo así mientras la economía real pide oxígeno".

"El próximo partido se juega en actividad, consumo y empleo. Ahí no alcanza con una pantalla verde", añade.