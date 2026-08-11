Ante el crecimiento de medios de pago digitales, un nuevo programa busca involucrar a estudiantes, docentes y familias en la gestión del presupuesto

El programa, con más de 20.000 inscriptos, aborda el salto del 51% al 89% en uso de billeteras virtuales por jóvenes.

La iniciativa federal ofrece la plataforma "Finanzas a Mano" para jóvenes, con certificación UBA y premios tecnológicos.

Galicia y Eidos Global impulsan el #DesafíoEscuelas para capacitar en educación financiera a escuelas secundarias del país.

La acelerada digitalización de la economía argentina transformó de forma radical los hábitos de consumo de las nuevas generaciones. En un escenario donde el uso de billeteras virtuales entre los jóvenes menores de 18 años experimentó un salto exponencial, la necesidad de incorporar herramientas de gestión del dinero desde edades tempranas se convirtió en una prioridad tanto para las familias como para el sistema educativo.

Con el objetivo de responder a esta demanda y fortalecer la toma de decisiones económicas informadas, se puso en marcha una iniciativa federal que invita a las escuelas secundarias de todo el país a competir por equipamiento tecnológico mientras se capacitan en finanzas personales.

Premios en tecnología y certificación de la UBA para escuelas secundarias

En información a la que accedió iProUP, Galicia y la organización Eidos Global presentaron el #DesafíoEscuelas, una propuesta colaborativa destinada a comunidades educativas que involucra a estudiantes, docentes, equipos directivos, personal no docente y familias durante el segundo cuatrimestre del año.

La competencia se articula a través de "Finanzas a Mano", una plataforma de formación virtual, gratuita y asincrónica impulsada por ambas entidades que ofrece contenidos sobre:

Ahorro

Inversión

Crédito

Inclusión

Seguridad financiera digital

Un aspecto distintivo de la propuesta es que, al finalizar el recorrido formativo, cada participante obtiene una certificación oficial avalada por la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Para garantizar una contienda equitativa entre instituciones de distintas dimensiones, cada escuela contará con un enlace exclusivo y un sistema de puntaje que evaluará tanto el alcance obtenido en relación con el tamaño del establecimiento como el porcentaje de participantes que completen la capacitación.

La evolución de cada colegio podrá seguirse en tiempo real mediante un ranking público.

Como incentivo directo, las dos instituciones educativas del país que alcancen los mejores resultados recibirán diez notebooks para equipar su aula de tecnología. La entrega de los premios se concretará durante diciembre de 2026 en un acto institucional.

"Creemos que la educación financiera es una herramienta fundamental para que los jóvenes puedan desarrollar proyectos de vida con mayor autonomía y tomar decisiones informadas en su día a día. Con Desafío Escuelas buscamos acompañar a las instituciones educativas en esta tarea, acercando contenidos de calidad a estudiantes, docentes y familias de todo el país", destacó Constanza Gorleri, Chief Sustainability Officer de Galicia, en declaraciones a las que accedió iProUP.

Desde su lanzamiento, el programa ya supera los 20.000 inscriptos y suma más de 6.000 egresados.

Las instituciones interesadas en sumarse pueden inscribirse de forma directa a través del sitio web oficial del programa (desafioescuelasfinanzasamano.org) o vía correo electrónico (info@finanzasamano.org), tras lo cual recibirán acceso al campus virtual y kits de comunicación.

Hábitos clave para la inclusión financiera en la adolescencia

A la par de los proyectos institucionales en las aulas, la formación de la conducta económica requiere un abordaje cotidiano en el entorno familiar.

La adolescencia representa la etapa clave para consolidar conceptos que perdurarán en la adultez y evitar situaciones de sobreendeudamiento futuro.

En ese sentido, desde la plataforma Adelantos.com destacaron la importancia de acompañar a los jóvenes en la construcción de pautas saludables con el dinero y elaboraron una guía con seis recomendaciones prácticas para aplicar en el hogar y las aulas:

Hablar de dinero en casa sin tabúes: Conversar de forma abierta sobre ingresos, gastos y decisiones de consumo para que los adolescentes comprendan el valor del dinero y pierdan el miedo a abordar la temática en el futuro.

Fomentar el ahorro con metas concretas: Establecer objetivos alcanzables, como la compra de un producto específico o una salida, lo que permite visualizar los resultados y sostener la disciplina en el tiempo.

Diferenciar necesidades de deseos: Enseñar a distinguir entre los consumos indispensables y los gustos o caprichos, pilar fundamental del consumo responsable.

Introducir el uso responsable de pagos digitales: Ante la adopción masiva de billeteras virtuales y plásticos prepagos, resulta indispensable explicar el funcionamiento de las transacciones, los límites de gasto y la protección de datos personales.

Incorporar un presupuesto simple: Llevar un registro básico de entradas y salidas de dinero para tomar conciencia de los hábitos de consumo y planificar las compras.

Explicar el concepto de crédito didácticamente: Comprender el significado de solicitar dinero prestado, el impacto de las tasas de interés y los riesgos del incumplimiento para preparar decisiones informadas en la adultez.

"No se trata de convertir a los adolescentes en expertos en finanzas, sino de darles herramientas simples para que, con el tiempo, puedan tomar decisiones más conscientes sobre su dinero. Cuanto antes se incorporan estos hábitos, más naturales se vuelven en la vida adulta", concluyeron los especialistas de Adelantos en declaraciones a las que accedió iProUP.