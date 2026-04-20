Ante el crecimiento del los servicios financieros y el aumento de la morosidad, Galicia presentó una plataforma para jóvenes que buscan manejar su dinero

Galicia lanzó Finanzas a Mano, una plataforma gratuita destinada a quienes buscan tomar mejores decisiones financieras, en un contexto de mayor acceso a productos bancarios y aumento de la morosidad.

La iniciativa educativa está dirigida a jóvenes de entre 16 y 26 años, con el objetivo de fortalecer la toma de decisiones en el manejo cotidiano del dinero.

El programa ofrece más de diez horas de contenido organizadas en módulos independientes, algo que permite a cada usuario avanzar a su propio ritmo y adaptar el aprendizaje a sus tiempos y necesidades.

El proyecto cuenta con certificación de la Universidad de Buenos Aires (UBA-CBC), algo que refuerza la calidad de una experiencia diseñada para el entorno digital.

Los contenidos abordan temáticas actuales y brindan conocimientos aplicables a situaciones concretas como:

ciberseguridad

prevención de estafas digitales

uso responsable del crédito.

Entre las herramientas disponibles, se incluye un tutor pedagógico basado en inteligencia artificial (IA) que responde preguntas en tiempo real y acompaña el proceso de aprendizaje. Además, incorpora dinámicas de microlearning y contenidos breves con elementos lúdicos.

Mayor acceso a educación financiera

En un contexto donde las decisiones económicas cotidianas se trasladan cada vez más al entorno digital, comprender cómo administrar los recursos se vuelve un desafío, especialmente para quienes recién ingresan al sistema financiero.

En la Argentina, el acceso a productos financieros creció con rapidez en los últimos años: sin embargo, ese avance no siempre estuvo acompañado por herramientas que permitan interpretar riesgos, ordenar gastos o proyectar a futuro.

De acuerdo con un relevamiento de la organización Junior Achievement, 8 de cada 10 jóvenes consideran que la materia más importante en su formación es aquella en la que aprenden a administrar su dinero.

Para la entidad, el acompañamiento es clave para sostener el aprendizaje. En ese sentido, remarcaron que la plataforma es simple de usar y el seguimiento permite reforzar a quienes más lo necesitan.

Además, desde la entidad remarcaron que la educación financiera cumple un rol central en la inclusión social, ya que contar con información clara permite tomar decisiones más conscientes y sostenibles.

"Creemos que tomar decisiones informadas sobre el dinero es clave para la autonomía. Por eso buscamos acercar herramientas concretas a cada vez más jóvenes", detalla Constanza Gorleri, Chief Sustainability Officer de Galicia.